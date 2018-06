Hranáč ze SuperStar zpívání nevzdal

A to navzdory tomu, že mu odborná porota, kterou tvoří Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, Ondřej Soukup a Milan Herman, po jeho televizním vystoupení řekla: "Předvedl jste nám tady show, ale nějak jste u toho zapomněl zpívat."

Hranáče od pěvecké dráhy neodradili. "Bylo mi to líto, ale bral jsem to sportovně," vzpomíná. Na zmíněnou čtveřici porotců se prý nezlobí, naopak, oceňuje, že mu dokázali říct do očí, co si o něm myslí. Nicméně jejich názor příliš vážně nebere. "Zpívám od šesti let a nepřestanu s tím jenom proto, že se to pár lidem nelíbí."

Martin Hranáč je vyučený číšník. Své profesi se však věnoval jenom dva roky a v té době už souběžně hrál v pražském Divadle Semafor. V něm působí dodnes. Na svoji první desku zařadil písničky různých žánrů, které mu složil Tomáš Kympl. Ten je například podepsán i pod hitem Karneval, který zpívá Helena Vondráčková.

Většinu textů si napsal Hranáč sám. "Jsou to příběhy ze života," říká. Má rád melodické písničky, které se lidem vryjí do paměti. Jeho hudebními vzory jsou Karel Gott a Frank Sinatra. S písničkou Trezor od Karla Gotta se představil ve zmíněné soutěži a doufá, že se lidem zapsal do paměti. Jeho deska se jmenuje příznačně: Nejsem superstar.

