Hranáč s obřími ňadry vtrhl mezi modelky v plavkách

V blond paruce v pondělí řádil ve známém gay klubu ve Vinohradské ulici a jako svůdná Marilyn Monroe si nenechal ujít ani narozeninovou party zpěváka Zdeňka Style Hrubého v pražských Go Žlutých Lázních.

A ačkoliv zde právě probíhala módní přehlídka plavek a o slavné gratulanty nebyla nouze, nejvíc pozornosti na sebe strhl právě Martin.

Chce snad Hranáč, který se proslavil jako mamka budoucího vítěze VyVolených Antonína Jalovce, napodobovat úspěšného transvestitu Pityho a připravit ho tak o práci?

To Martin rozhodně popírá. "Bylo to jen malé překvapení pro Zdeňka, takové netradiční blahopřání," prozradil exVyVolený s tím, že do budoucna má zcela jiné plány. - více zde