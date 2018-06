Hranáč rozjíždí nový projekt: Odnaučím lidi kouřit

„Jsem v pohodě. Zatím to zvládám. Občas je to krutý, ale pořídil jsem si prostředky z lékárny, které jsem měl i ve vile,“ říká Martin.

Martin Hranáč razí heslo, co dokážu já, to dokážou i ostatní. V tomto duchu chystá nový projekt. „Nikdy jsem nevěřil, že přestanu kouřit. Teď si jsem jistý, že to dokážu. Proto jsem se rozhodl vymyslet s několika lidma kolem mě projekt,“ prozrazuje exVyVolený.

Projekt bude samozřejmě zaměřený na prevenci proti kouření. „Hlavně se zaměřím na mladé lidi, u kterých si myslím, že je dokáže oslovit. Lidi si musí uvědomit, že není frajeřina začít kouřit. Ta éra, kdy všichni museli mít v ruce cigaretu je dávno pryč,“ prohlašuje Hranáč.

„Jakmile celý projekt zkompletujeme a doladíme poslední detaily, tak ho představím se všema podrobnostma. Bude to brzy,“ slibuje.