Hranáč má nejradši kondomy s příchutí

Odpovědi Martina Hranáče najdete ZDE

V diskuzi Martin prozradil, že s kondomy má velké zkušenosti a o jejich existenci se dozvěděl už jako malé dítě. Je velkým zastáncem bezpečného sexu.

"Ano , nedám bez kondomu ani ránu," odpověděl na otázku, zda používá ochranu i se svým přítelem. Podle kladné odpovědi má zkušenost i s ochranou při orálním sexu.

NeVyVolený Martin je velký gurmán a z velké nabídky ochran si rád vybírá. "Mám nejraději s příchutí od Primeros," prozradil.

Z VyVolených se kvůli velkému pracovnímu vytížení s nikým příliš nestýká. Naposledy se viděl Karol a při moderování mu dělá společnost Petr Stanovský.

V srpnu ho čeká moderování s Tonym, od kterého odmítl náhradu za kdysi slíbené 3 miliony z jeho výhry. "V mém životě je pro mě nejdůležitější hrdost...," okomentoval vztah s Tonym. Kdyby vyhrál, je přesvědčený, že by se rozdělil: "Já jsem sice gay, ale jedno je u mě 100%. Chlapské slovo platí..."

Moderovat roadshow Baru je příležitost k propagaci kondomů

"Osvěta bezpečného sexu je důležitá. Jak mladí, tak dospělí lidé by si měli uvědomit, že kondomy existují a není na nich nic špatného. Neměli by za se za ně stydět, a už vůbec by se nad nimi neměli pohoršovat. Právě naopak," prozrazuje Hranáč, proč se pro takovou věc rozhodl.

"Nikdo mě za to neplatí. Když jsem viděl na roadshow hostesky od firmy, která kondomy vyrábí, hned mě napadlo, že je škoda, aby se jen rozdávaly. Proto jsme vymysleli soutěže, kde svou roli prezervativy hrají," vysvětlil Martin.

"Samozřejmě si uvědomuju, že jsme na náměstích a koupalištích, kde jsou i děti. Lidi se nemusí bát, že by se na roadshow praktikovalo něco nemravného," dodává Martin.

"Martin se občas chová jako neřízená střela, tak se nás na nic neptal a začal si vymýšlet při moderování soutěže s těmito rekvizitami. Nejdřív jsme se báli reakcí lidí, ale od něj to všichni berou jako legraci a neodsuzují ho za to. Věřím, že to bude k dobru věci," dodala manažerka roadshow Lucie Vlachová.

Místo hlavy pomeranč

Kvůli propagaci reality show Bar se Martin rozhodl také pro změnu image. V jednom kadeřnictví na Dlouhé třídě si nechal obarvit týl na oranžovo a vystříhat logo Baru.

"Jsem z toho nadšený. Škoda jen, že to můžu nosit jen dva měsíce. Pak roadshow končí. Stačí, že mám nastálo tetování VyVolených 2," dodal se smíchem Martin. - fotografie Martinovy nové image najdete ve fotogalerii