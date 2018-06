Hrajte si s rámečky na nose

A kdo se v davu ztratit netouží, má jedinečnou šanci předvést nejnovější trendy přímo na svém nose. Skvělá zpráva na začátek - u brýlí má každá žena i muž míry modelky či modela.

Pilotky

Hit sezony rozhodně není určen pouze pro příslušníky elitní letky. Pilotky se objevují v nejrůznějších podobách. S tradičními, ale i hranatými čočkami a s rovnou nebo prohnutou hrazdičkou. Tenké celokovové rámečky střídají plné plastové obruby v pestré škále barev. Letecké brýle zařadila letos do svých módních kolekcí většina slavných designérů. Za zmínku stojí úhledný model návrhářské dvojice Dolce & Gabbana se zlatými obroučkami a hnědými skly nebo stříbrné pilotky z dílny Tommyho Hilfigera, jejichž tenká hrazda i stranice jsou nápaditě potaženy červenou kůží.



Růžové brýle

"Růžová nahradila černou," říká o momentálně nejpopulárnější barvě brýlí americká stylistka Eden Wexler. Vyskytuje se téměř ve všech odstínech od jemně narůžovělého až po temně purpurový, na sklech i obroučkách. Vybrat si proto můžete takový, který koresponduje s vaší barvou pleti. Jasně růžové brýle vyniknou lépe na opálené kůži. Jste-li bledší, volte matnější odstíny. Žlutohnědé pleti lichotí tmavší odstíny s vínovým nádechem.



Úzké, panoramatické

Na velikosti samozřejmě záleží. Máte-li drobný obličej, poohlédněte se po brýlích s menší obrubou. Úplné pokrytí klidně ponechejte mobilním operátorům. Kulaté tváři dodají konturu obdélníkové rámečky. Oválné brýle naopak zjemní ostřeji řezané rysy.



Nadměrné velikosti

Konfekční velikost XL je možná nežádoucí, ale to neplatí u brýlí. Pakliže to váš obličej unese, není co řešit. Zavzpomínejte na módní ikonu Jackie O. Plná obruba z černého plastu, černá skla. Jistě nepochybujete, že brýle značky Gucci ochrání váš zrak před škodlivým UV zářením. Navíc v případě potřeby bravurně zakryjí následky prohýřené noci. Až se úspěšně vypořádáte s tvarem brýlí pro vás optimálním, zbývá jen zvolit vhodný typ pro tu kterou příležitost. V neonových adidaskách provozujte vodní sporty a křišťálovými kamínky posázená umělecká díla berte do vybrané společnosti. Nikoliv obráceně!