Hrajte si a nebuďte otrokem módy

16:11 , aktualizováno 16:11

Příští rok budete podle módní návrhářky Beaty Rajské IN coby: světoběžník - inspirován folklorem různých národů, ve stylu zelený skleník - lehounká trošku romantická móda, dandy - inspirován šviháckou módou pánského stylu doplněn romantickými prvky a také v klasice. "Už několik let móda umožňuje hrát si a ne být jejím otrokem. Nebojte se experimentovat, kombinovat a nevěřte všemu, co se píše v časopisech," nabádá návrhářka, která tradičně obléká české královny krásy a nedávno také nevěstu Daniela Hůlky Libuši Haraštovou. Odpovědi najdete ZDE.