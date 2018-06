Hraj bez paruky, radil Brožové Dostál

Premiéra se vydařila, všechno klapalo. Tentokrát "nestávkovala" ani točna, tak jako den předtím. "Měla jsem trému, jak to na premiérách bývá. Ohlasy diváků byly úžasné a mám z toho dobrý pocit," řekla iDNES Kateřina Brožová, představitelka Ellen.

Brožové po představení osobně popřál ministr Dostál. Komentoval prý také její účes. "Říkal, že mám hrát tak jak jsem, se svými vlasy, že paruku nepotřebuju," sdělila herečka.

Právě namísto ní chtěla ten večer po boku Romana Vojtka vystoupit v roli jeho americké manželky Ellen Helena Vondráčková. "Paní Vondráčková je bezesporu hvězda. Do jaké míry si ale může diktovat v divadle, to ať posoudí šéfové," komentovala situaci Brožová, která prý i kvůli této aféře byla ten večer pod ještě větším tlakem. Celý humbuk podle ní zviditelňuje roli Ellen oproti Kim. "A to mi připadá nespravedlivé," uvedla.

Chrise hraji po svém

S Helenou Vondráčkovou zkoušel i Roman Vojtek, představitel Chrise. "Byl jsem s tím strašně spokojenej, ale produkce rozhodla tak, jak rozhodla a já se nepletu do věcí, do kterých mi nic není. Samozřejmě je mi to líto. Třeba to nějak dopadne a ještě se potkáme. A když ne teď, tak doufejme v jiných projektech," řekl iDNES Vojtek, ostřílený muzikálový zpěvák.

Vojtek je už osm let klíčovým zpěvákem všech verzí muzikálu West side story, v němž nastudoval hned tři role - Clifa, Tonyho a Bernarda. Proto se neubránil srovnání. "Hudebně mám raději novější muzikály, ačkoliv West side story je zrovna výjimka mezi staršími kusy. Víc pohybu si užiju ve West side story a herecky náročnější mám roli v Miss Saigon. Jsou tam totiž hodně vypjaté scény a oproti tomu naopak lahodná a krásná místa."

Jako divák by prý šel raději na Miss Saigon. Prý ale i proto, že druhý muzikál už zná "jako své boty" a ten nový, méně známý, vnímá jako osvěžení.

Jak moc se česká inscenace liší od původní, to Vojtek neví. "Při zkouškách kolovaly různé nahrávky, žádnou jsem si nepůjčil. Nechtěl jsem se nechat ovlivňovat, chtěl jsem hrát po svém a tak, jak si přál pan režisér.

Kim má ráda Broučka

S kolegy na jevišti prožívali představení také někteří z těch, co už měli premiéru za sebou. "Výkon byl velmi dobrý," pochválil je nejmladší představitel Chrise Tomáš Savka, který sledoval představení z hlediště. Naopak Lucie Šoralová, jeho partnerka v roli vietnamské dívky Kim, pobíhala s Magdou Malou v zákulisí.

"Běhala jsem s ní, aby nebyla nervózní a přitom jsem si představení v klidu užívala zezadu u obrazovky," svěřila se iDNES Lucie, jejíž nejoblíbenější písní v muzikálu je ta, kterou zpívá malému chlapci a jmenuje se Broučku. "A potom ještě hádka v pokoji, duet s Ellen."

Klamo bude zpívat

Spokojený s premiérou odcházel i producent František Janeček. Je mu ale líto Michala Klama, muzikálového partnera Heleny Vondráčkové. "Není pravda, že to neumí. Je to úžasný, dobře vypadající mužný zpěvák a byl vybrán jako partner. My ale nepečeme housky. Umělecká práce je také o stresu a i v tom spočívá moje práce, abych odhadl, zda to dotyčný ustojí nebo neustojí."

Podle Janečka by bylo přisprostlé a přihlouplé, kdyby jeho názor někdo chápal, jako že produkce Klama vyhazuje. "Ne," rozčílil se producent a dodal: "Speciálně na Klamovi si dám záležet. Bude zpívat."

Kvůli mně neskončila

Partnerem Heleny Vondráčkové v muzikálu Miss Saigon měl být v posledních dnech ne zrovna lichotivě zmiňovaný Michal Klamo. "Že jsem pro premiéru nezpůsobilý, o tom se mnou celých pět měsíců příprav nikdo nemluvil", hájí se jednačtyřicetiletý tenor. Se zpěvákem se "svezla" také jeho muzikálová Ellen. Klamo si však připadá jako obětní beránek. "Do poslední chvíle nebylo premiérové obsazení jasné a najednou si v tisku přečtu, že už se předem vědělo, že já v něm nebudu," diví se zpěvák.

Klama viděli angličtí supervizoři muzikálu V létě při konkurzech. "Jeden mě poplácal po rameni a řekl: Máš velký, hezký hlas a naznačil mi, co by role potřebovala." Potom mu Janeček roli přidělil. Spolupráce s Vondráčkovou klapala, neměli žádné problémy. "Měl jsem z toho dobrý pocit. O premiéře prý rozhodnou až Angličané v prosinci, šuškalo se mezi herci. "Vůbec mě zpívat neslyšeli!" Líčí Klamo a má pocit, že česká produkce ho před nimi tajila záměrně.

Premiéry jsou jenom dvě, počítá zpěvák a myslí si, že prostě někdo musel z kola ven. "Jsem ale naprosto pevně přesvědčený, že Vondráčková nevypadla kvůli mně," tvrdí zpěvák. To že jeho výkon není až tak civilní, jak by si představoval, mu prý Janeček sdělil až posléze. "Všude ve světě uznávají zpěváky s vyškolenými hlasy, nevěřím, že by to u nás bylo jinak. Že by zrovna u nás byly v kurzu "škrtiči"?" Kontruje Klamo, který zpíval ve Francii, v Japonsku, v Německu i v Itálii.

Zpěvák chápe Vondráčkovou, ale už nechápe, proč je najednou příčinou aféry on. "Každý může svůj výkon vždycky zlepšit. Ale v muzikálech, jako je tento, se kolikrát objevují zpěváci, kteří by mohli vylepšovat o hodně víc. Upřímně si myslím, že na roli bohatě stačím a doufám, že to divákům dokážu."

Klamo by v muzikálu rád pokračoval. Věnoval mu půl roku života a jako zpěvák na volné noze se mu také hodně podřídil. "Věřím, že budu zpívat. "S kým, to musí rozhodnout producent."