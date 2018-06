Hrachovcová šokovala manžela dlouhou hřívou

Několikahodinová procedura slavila velký úspěch. Když nadšený manžel uviděl svoji choť s nádhernou hřívou havraních vlasů, byl doslova nadšen.

"Manželovi se nový účes strašně líbí. Řekl mi, že mu teď připadám ještě krásnější než předtím. Dokonce si nepřeje, abych si prodloužené vlasy někdy nechala sundat. Tak ho nadchly," řekla potěšeně jednatřicetiletá Kateřina.

Spokojená je i samotná herečka. Několik let se totiž marně snažila o návrat k účesu z mládí.

"Dřív jsem měla dlouhé a bohaté vlasy. Chtěla jsem je mít znova, ale nedařilo se mi je nechat narůst v patřičné délce a kvalitě. Nakonec jsem uviděla nádherné vlasy svých několika kolegyň, které si je nechaly prodloužit už dřív, a bylo rozhodnuto. Je to skvělá možnost," usmála se herečka.

Chvilku měla rozpačité pocity

Kateřinu Herčíkovou nejvíc překvapilo, že se uměle nastavené vlasy chovají téměř úplně stejně, jakoby na hlavě přirozeně rostly. Každý den si proto dělá jiný účes.

"Velmi mě to překvapilo. Prodloužené vlasy jsou naprosto perfektní a vůbec se nedají srovnat s klasickými parukami. Dají se s nimi dělat všechny možné úpravy a účesy. Každý den mě napadá, co s nimi nového - copy, ohon nebo je mít volně rozpuštěné. Upravuje se to vlastně samo. Natáčím si je, češu a je všechno v naprosté pohodě. Zrovna teď jedu na natáčení a mám upletené culíky. Prostě si je nemůžu vynachválit," prohlásila Kateřina Herčíková nadšeně.

"Prodloužené vlasy mi přijdou jako příjemný módní doplněk. Jenom když si je umyju, trvá o něco déle jejich sušení, protože ta hříva je opravdu hodně hustá. Musím se přiznat, že nejprve jsem měla chvilku měla rozpačité pocity. Na hlavě se mi za několik hodin objevilo něco, co jinak roste několik let. Ale do tří dnů mi už připadaly naprosto přirozené," dodala herečka.