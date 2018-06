Hrachovcová dostala po Gymplu další práci: pořad o sexu

"Gympl jsem začala točit v srpnu, takže jsem od té doby v jednom kole. Téměř každý den mám buď natáčení, představení v divadle nebo se věnuji svým studijním aktivitám. A vedle toho připravujeme nový pořad na Óčku, který bude sexuálně laděn," řekla iDNES.cz Kateřina Hrachovcová.

V pořadu na hudební stanici by neměla být jedinou průvodkyní. A v žádném případě prý nepůjde o novodobé Peříčko. "Budeme čtyři ženy, každá bude mít svoji úlohu a každá přispěje k celku," dodala herečka, jež svou roli pojme s nadhledem.

"Budu to brát nad věcí a s humorem, protože si i z věcí, které se týkají sexu dělám legraci. To je myslím nejlepší."

Svatba před osmi lety

Zajímavostí je, že Kateřina Hrachovcová oslavila před několika týdny osmileté výročí sňatku s veterinářem Janem Herčíkem.

"Jsem za něj ze srdce ráda, on mě má tak obrovsky rád, moc mi fandí. Je to vzájemné. A protože je to člověk, který miluje zvířata, má tím pádem rád i mě," doplnila herečka, která je za zvířaty obklopený život nesmírně vděčná.

"Zvířata jsou pro život skvělá a důležitá. Člověk má na svět úplně jiný pohled. Ve spoustě věcí nám zvířata umí otevřít oči a to mě hodně baví," uzavírá Kateřina Hrachovcová.