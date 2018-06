Hrachovcová i Antalová se vdaly

Na Okoři se sešlo kolem stovky svatebčanů. „Máme hodně kamarádů a přátel, až jsem z toho množství nervózní. Chtěla bych, aby se to všem líbilo a byli v pohodě,“ nechala se slyšet před svatebním obřadem Kateřina Hrachovcová.

Obavy byly zbytečné. První podzimní den se vydařil – počasí jako na objednávku, dobře naladění příbuzní i hosté, bohatý raut pro všechny, včetně svatebních koláčků dovezených přímo ženichem a nevěstou až z jedné plzeňské pekárny. Náladu umocňovala hudbou skupina Hamleti složená z dobrých kamarádů a spolužáků Kateřiny Hrachovcové – Aleše Hámy, Jakuba Wehrenberga a Dalibora Gondíka.

Nevěsta i ženich zvolili sportovně elegantní oblečení a za svědka vybrali herce Václava Vydru a zpěváka Petra Hapku. „Vašek je moc dobrý člověk. Známe se docela dlouho, hodně jsme spolu i hráli. A Honza se zná zase nějakou dobu s Petrem, stará se mu asi o pětadvacet koček,“ vysvětluje Hrachovcová jejich volbu.

První svatební dar – automobil Lexus – dostali novomanželé od přátel o pár dní dřív, aby v něm mohli na svatbu odjet. „Kdyby bylo na mně, tak bych jela taxíkem. Mám nervy, je to důležitý den, ale bude takový normální a uvolněný,“ prozradila Hrachovcová ještě před tím, než nasadila po roční známosti prsten svému příteli.

Na změnu monogramu si zvykat nemusí, na jméno ano. Od včerejšího dne je totiž Herčíková. „Rodinu nezakládám. Jestli vznikne, to se teprve uvidí,“ dodala.

Antalová svatbu uspíšila

Alena Antalová byla s partnerem Josefem Juráčkem zasnoubená a vzít se chtěli původně až za rok. Pro svatbu se nastávající maminka rozhodla narychlo. „Nejdřív jsem se nechtěla vdávat a rodit zároveň, ale najednou mi to přestalo vadit. A nevadí mi ani, že budu tlusťoška nevěsta. Trochu jsem totiž zažárlila na svou kamarádku, která také čeká miminko a vdala se. Řekla jsem si, že to musí být prima, když se dítě narodí do rodiny. Víceméně jsem tedy požádala svého milého já, jestli bychom se nevzali,“ směje se herečka.

Místo svatby – Náměšť na Hané – vybrala i kvůli svému dědečkovi, který před pár dny zemřel. „Narodil se tu. Bude tady jakoby s námi,“ říká smutně. „Rodiče žijí v Kanadě a maminka tady kvůli tomu byla už o měsíc dřív. Tatínek přiletěl ve čtvrtek, i on tedy svatbu stihne,“ říká Antalová. Příjmení změní na zdejším zámku na Juráčková, v divadle ovšem bude nadále vystupovat pod svým dívčím jménem.

Vzhledem k sedmému měsíci těhotenství se vyhnula zbytečným oficialitám, netoužila ani po princeznovských svatebních šatech. „V divadle jich mám až až. Původně jsem si chtěla obléct country sukni, kterou jsem si koupila, ale šaty na mě v jedné půjčovně přeci jen měli, a tak budu nakonec i za tu princeznu. Hostina se odehraje na zahradě velkého domu, který v Náměšti máme, a bude spíš ve sportovním duchu – převlečeme se do tepláků, budeme péct sele a bavit se,“ prozradila před svatbou Antalová.