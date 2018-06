Hraběnka zmizela v županu a v trepkách

Pátrání po zmizelé hraběnce, která patřila ke společenské smetánce zejména v severoitalském Milánu, ztěžuje již čtvrtý den silná vichřice a vzduté moře. Župan, roztržený na zádech, ležel nedaleko pobřeží, trepky ležely kousek od terasy hraběnčiny vily postavené v 19. století, píše agentura AP.Služebnictvo vidělo hraběnku, které je 58 let, naposledy v pondělí, chvíli předtím než zmizela. Vdova po výrobci vrtulníků Agustovi se dostala do potíží v 90. letech, když nová levicová vláda zahájila operaci na očistu politického a hospodářského života Itálie prorostlého úplatkářstvím. Soud ji obvinil, že pomáhala někdejšímusocialistickému premiérovi Bettinu Craximu prát špinavé peníze.Její tehdejší druh Maurizio Raggio v té době spravoval Craxiho osobní finance.V roce 1994 hraběnka se společníkem utekli do Mexika, aby se vyhnuli vězení, odtud ale byli vypovězeni zpět do Itálie. Zatímco Craxi zemřel v tuniském exilu, Raggio strávil v Itálii několik let za mřížemi a Vaccaová Agustová dostala domácí vězení.Okolnosti kolem náhlého zmizení šlechtičny jsou stále nejasné, konstatují agentury.