Hraběnka Sophie svými výroky uvedla královskou rodinu do rozpaků

19:55 , aktualizováno 19:55

Britskou královskou rodinu uvedl do rozpaků místní list News of the World zveřejněním plného znění "explozivních výroků, které natočil s hraběnkou Sophie z Wessexu, snachou britské královny Alžběty, bez jejího vědomí novinář převlečený za arabského šejka. V domnění, že hovoří s potenciálním klientem své agentury pro styk s veřejností R-JH, Sophie bez obalu označila královnu za "dobrou stařenku", premiéra Tonyho Blaira za "prezidenta Blaira, protože si to o sobě myslí" a jeho ženu za "naprosto nesnesitelnou".