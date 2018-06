Hra plameňáků a pirátů

Vybavení pohodlně naskládáte do jedné objemnější tašky, tu hodíte přes rameno a můžete začít hledat příhodné hřiště. Jak by rozhodně vypadat nemělo, možná znáte ze slavné Alenky v říši divů a za zrcadlem: "Alenka si pomyslela, že tak divné kroketové hřiště v životě neviděla. Bylo plné pahrbků a děr. Místo koulí ježci, místo paliček živí plameňáci. Právě s plameňákem měla Alenka největší těžkosti. Nejdřív se jí podařilo nacpat ptákovo tělo do podpaží, takže mu nohy visely dolů, ale vždycky, když mu pěkně narovnala dlouhý krk a chystala se udeřit hlavou do ježka, otočil se a podíval na Alenku tak udiveně, že vyprskla smíchy."

Hra přišla do módy právě v době, kdy Lewis Caroll psal svoji Alenku. Nevadilo, že dámy zametaly hřiště krinolínami a i pánové dbali na důstojné, elegantní a uměřené pohyby. K tomu, aby zvítězili, se rozhodně nepotřebovali zadýchat, stačilo a dodnes stačí přesné oko a jistá ruka.

Kroket není kriket

Nepleťte si ale kroket s anglickým národním sportem kriketem, který má blíž k baseballu, zatímco kroket patří do stejné rodiny jako golf. Můžete hrát ve dvou, třech i čtyřech. Budete se snažit jako první prohnat pomocí paličky svou kouli malými brankami rozmístěnými po trávníku. Začínáte u startu, od kterého hleďte odpálit kouli tak, aby prolétla první brankou v pořadí. Pokud se strefíte do jiné, je úder neplatný. Když se vám podaří strefit se do správné branky, pokračujete ve hře dál, když ne, nastupuje další hráč. Aby to nebylo tak jednoduché, můžete si navzájem i škodit. To se děje takzvaným krokováním: když svou koulí ťuknete do koule některého soupeře, zvednete ze země svou kouli, položíte ji těsně k jeho a nohou lehce zašlápnete. Úderem do své koule tu jeho pak pošlete třeba až do pekel, rozhodně však co nejdál od hry. Pak máte právo ještě na další mimořádný úder do vlastní koule.

Existuje však mnoho dalších variant, jako je třeba roquet, který má blízko ke kulečníku, nebo stolní kroket.

Dobré "nádobíčko", správná taktika

Tak jako u všech ostatních sportů je důležitá kvalita vybavení. U nás jsou většinou k mání velmi jednoduché soupravy dětského typu, ale začala se už objevovat i nabídka opravdu kvalitního značkového "nádobíčka", včetně luxusních profesionálních sad. Pro začátek stačí komplet v ceně kolem tisícovky. Když se složíte třeba s kamarády, tak vás potěšení ze hry vyjde ještě mnohem levněji. Při nákupu nezapomeňte zkontrolovat kvalitu koulí - pokud jsou jen ze dřeva, brzy se v orosené trávě zničí.

Kdo se pro kroket opravdu zapálí, brzy pochopí, že kromě opravdu dobrého vybavení musí znát i taktiku. Literatury je dostatek zejména v anglickém jazyce a lze ji získat u specializovaných prodejců. Až ji prostudujete, budete mít navrch, a to i před staršími hráči. Ostatně věk ani ohebnost páteře nerozhodují. Proslulý taktik Sir Winston Churchill, legendární britský politik, se kroketu nemohl nabažit do vysokého věku, kdy s gustem a doutníkem v ústech vyhrával zcela neomylně.

Je sice určitou výhodou začínat brzy, ale špičková britská hráčka Veronica Carlisleová připouští, že někteří její protivníci se do kroketu pustili až ve středním věku. Ti však nebyli úplně bez zkušeností: "Potřebujete dobrý odhad, takže ve výhodě je každý, kdo už dříve hrál některou hru s míčky nebo koulemi, jako je golf nebo kulečník. To vám správně vytrénuje oko."