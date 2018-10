Ve škole mě šikanovali, přiznala hvězda seriálu Hra o trůny

Herečka Maisie Williamsová se během vysílání seriálu Hra o trůny stala idolem a vzorem mnoha dívek. Ty ji obdivují pro její odvahu a charakter. V reálném životě si však právě kvůli roli neohrožené bojovnice Aryi Williamsová podle svých slov prošla peklem.



„Když jsem se po natáčení vrátila zpátky do školy, čekala jsem od spolužáků různé reakce. Jen ne to, že mě kvůli mé roli začnou lidé ponižovat a šikanovat. Bylo mi teprve patnáct let a tato nepříjemná zkušenost mě na čas přiměla nenávidět lidi. Cítila jsem se jako ten největší vyvrhel a procházela jsem si opravdu temným obdobím svého teenagerského života. Bylo to peklo,“ přiznala herečka v rozhovoru pro britský deník Guardian.

I když si na ni zasedli spolužáci, Williamsová nebyla na vše sama. Během natáčení se spřátelila se svou seriálovou sestrou, herečkou Sophií Turnerovou (22), představitelkou Sansy Starkové.

Staly se z nich nejlepší přítelkyně. Dokonce si nechaly udělat stejné tetování s datem castingu seriálu, kde se poznaly. Williamsová bude nejspíš také svědkyní na svatbě své přítelkyně Turnerové. Ta je zasnoubená s členem skupiny DNCE, zpěvákem Joem Jonasem (29).