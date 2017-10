Naše svatba nebude ve stylu Hry o trůny, říká hvězda seriálu

„Měl jsem nějaký plán, jak to udělat. Chtěl jsem pověsit pár světel na stromy a udělat všechny ty romantické věci. Ale byli jsme na venkově, nad námi krásná noční obloha, u toho hořící oheň a červené víno. Tak jsem to ze sebe vypustil,“ řekl v show moderátora Jonathana Rosse herec, který použil anglický slangový výraz pro předčasnou ejakulaci.

„Omlouvám se, to bylo opravdu špatně řečeno. Chtěl jsem říct, že jsem to měl udělat až druhý den s těmi světly. Myslel jsem to tak, že jsem tu otázku položil předčasně,“ dodal.

Představitel Jona Sněha a bojovnice Ygritte, které se pro její zrzavé vlasy říká „ohněm políbená“, na svou svatbu pozvali i další kolegy ze seriálu Hra o trůny. Nastávající ženich také požádal producenta, aby se příští série natáčela blízko termínu veselky, aby na ni dorazilo co nejvíce přátel. Obřad v žádném případě ale nebude stylizovaný do podoby seriálu a ani ženich s nevěstou nebudou mít kostýmy z Hry o trůny. „Ne. Neexistuje absolutně žádná šance, že bych ji k tomu donutil,“ prohlásil Kit Harington.

Skotská herečka Rose Leslie pochází z pěti dětí a vyrůstala na hradě Lickleyhead poblíž Aberdeenu, který její rodina vlastní již po staletí. S hraním začala na střední škole. Kromě divadla se objevila také v seriálu Panství Downton, kde hrála služebnou Gwen, která se později stala sekretářkou. V roce 2011 dostala roli v seriálu Hra o trůny. Nyní natáčí nový seriál Dobrý boj.

Kit Harington původně chtěl být kameramanem, vojenským zpravodajem i novinářem. Nakonec vystudoval herectví. Proslavila ho hlavně role Jona Sněha, hrál ale také ve filmech Testament mládí nebo Pompeje.