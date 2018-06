K nahým scénám mi stačí vodka a dobré světlo, říká hvězda Hry o trůny

„Všechno, co jsem potřebovala, byla vodka, trochu lichotivého osvětlení a byla jsem připravena. Byl to prostě nádherný, silný moment, který jsem chtěla mít pod kontrolou, opravdu ho ovládnout, aby to byla efektní scéna ženské moci,“ řekla herečka listu The Sun o záběrech, v nichž nahá vychází z hořícího domu.

Clarke s nahými scénami prý neměla problém a byla radostí bez sebe. „Všechno jsem to já, v celé hrdosti a síle, žádná dublérka,“ pochlubila se po odvysílání části magazínu Entertainment Weekly.

Úplně nahá se v seriálu objevila víckrát, poprvé hned v první řadě. „Ráda bych lidem připomněla, že naposled jsem se svlékla ve třetí řadě. To už je nějakou dobu. Nyní máme šestou řadu,“ dodala.

Britka Emilia Clarke se pro hereckou kariéru nadchla prý už ve svých třech letech, kdy ji matka vzala na muzikálové představení, v němž Emiliin otec dělal zvukaře. Vystudovala Oxford a také hereckou školu Drama Centre London. Objevila se v seriálu Doctors, ale proslavila se hlavně díky roli ve středověkém fantasy seriálu Hra o trůny. V roce 2015 hrála ve filmu Terminator Genisys (recenzi najdete zde).