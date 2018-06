Hra na nervy, nebo čistá šikana?

Televizní rekapitulaci 8. dne ve Vile odstartovala po krátkém střihovém klipu velká hádka Emila s Vladkem. Spouštěcím momentem bylo Emilovo hlasité odříhnutí po jídle, které Vladkova „jemná duše estéta“ nemohla strávit a nechat bez komentáře. Ať už Emil jako obvykle lehce přehrával, nebo ne, podařilo se mu vyprovokovat slovní střet, který řádně narušil běžnou ranní nudu. Emil šikovně převedl téma od krkání tam, kam chtěl. „Uklízej, snaž se, to je všechno co umíš,“ zaútočil na Vladka. „Někdo neumí vůbec nic,“ kontroval Vladko a další hádka už sklouzla do nejrůznějších invektiv. Naštěstí ji přerušil nový úkol pro Vyvolené.

„Půjdeme do zoo,“ těšili se jako malé děti, když si vyslechli zadání úkolu. To ještě netušili, že výběhem bude terasa Vily a oni sami zvířata. Celé zadání úkolu pak nikoho moc neobšťastnilo. „Paviáni“ Jindra a Monika se sice dobře bavili. I Móňu však měl přejít humor. A to hned dvakrát. Když se u mříží jejich improvizované zoo setkala postupně se Sašou i Rosťou, vystřídal radost ze shledání hluboký propad nálady a usedavý pláč.

Druhou krizi si prožila, když obdržela od štábu trest, že se jako „opičák“ příliš odvázala a přelezla mříže u Vily, čímž porušila pravidla hry. Nezbylo jí, než se jít producírovat nahá po Vile nebo uvalit na Vyvolené tvrdý kolektivní trest. Zvolila první variantu, která sice potěšila nejedno pánské oko, ale Monice i ostatním opět nemilosrdně připomněla, že se jedná o hru, která nezná bratra, natož sestru.

Jaké další úkoly čekají na Vyvolené? Je opravdu ponižována jejich důstojnost? Stojí vůbec vidina jedenácti miliónů za něco takového? Na to si musí odpovědět každý sám a zvláště ti, kteří se tak nadšeně vrhli do castingů na nový běh soutěže.