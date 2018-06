Houstonovou opět zbil manžel

Incident mezi manželi, kteří spolu žijí už jedenáct let a mají desetiletou dceru Bobbi Kristinu, bude mít soudní dohru.

Whitney totiž celý případ nahlásila policii, která zadokumentovala rozsah jejích zranění.

Viníkovi nepomohlo ani to, že okamžitě opustil domov, odjel na letiště a uchýlil se do Los Angeles.

Advokáti obou manželů míní, že by si Whitney a Bobby měli své soukromé záležitosti vyřešit sami, neboť americké soudní orgány domácí násilí nekompromisně postihují.

Hrozí mu rok vězení

Za prosté ublížení na těle totiž pachateli hrozí až roční vězení a pokuta ve výši 1000 dolarů. Vyhnout se trestu by se mohl pouze v případě, že by šlo o první provinění tohoto druhu a obžalovaný se rozhodl, že dobrovolně podstoupí příslušnou léčbu.

Ale Bobby Brown, mezi jehož hity patří My Prerogative či Every Little Step, se dostal do křížku se zákonem už mnohokrát. Řízení auta v opilosti, rodinné násilí, požívání drog jsou těmi nejčastějšími důvody, proč se o něj opakovaně policie zajímá.

Ani Whitney není bez poskvrny

Spravedlivě je nutné připomenout, že ani Whitney, která s Booby čeká příští rok v březnu druhé dítě, není v tomto směru bez poskvrnky. Není totiž žádným tajemstvím, že zpěvaččin život byl vždy spojen s alkoholem a drogami, v poslední době zejména s kokainem a heroinem. Spolu s manželem jednou uspořádali tak bujarý několikadenní drogový "večírek", že lékaři Bobbyho jen tak tak zachránili před smrtí.