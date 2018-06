Houstonová se chce soudit se Saddámem Husajnem

Šokována a pobouřena je černošská popová zpěvačka Whitney Houstonová tím, že irácký diktátor Saddám Husajn ve svém předvolebním šotu zazpíval její píseň I will always love you (Vždy tě budu milovat).