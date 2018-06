Whitney Houston se utopila ve vaně, viníkem smrti ale byl i kokain

Whitney Houston zemřela 11. února ve věku 48 let. Její bezvládné tělo našel ve vaně hotelového apartmá v Los Angeles osobní strážce den před předáváním cen Grammy (podrobnosti zde)

Mluvčí koronera uvedl, že ve zpěvaččině těle byly nalezeny kokainové metabolity, a ty byly jedním z faktorů, které způsobily její smrt. Z výsledků vyšetření vyplývá, že Houston byla chronickým uživatelem kokainu.

Toxikologické testy prokázaly v jejím těle také stopy marihuany a léků proti úzkosti Xanaxu a Benadrylu. Ty ale podíl na smrti neměly. Podle policie není žádný důkaz, že by v souvislosti se smrtí zpěvačky byl spáchán zločin.

"Výsledky toxikologických testů nás rozesmutnily, ale jsme rádi, že nyní známe závěry vyšetření," řekla zpěvaččina švagrová a zároveň manažerka Patricia Houston.

Whitney Houston patřila k nejvýraznějším tvářím popu 80. a 90. let. S její kariérou to ale začalo jít z kopce po svatbě s Bobbym Brownem, kterého si vzala v roce 1992. Nijak se netajila tím, že ve velkém brala kokain a různé léky, kouřila marihuanu a pila alkohol. S tím, jak se stupňoval její boj s drogovou závislostí, se ale její majestátní hlas stával chraplavější a nemohla vyzpívat vysoké tóny.

Zájem o její hudbu po její nenadálé smrti ještě raketově vzrostl a vrátil její písně zpátky na žebříčky hitparád. Masově se začaly pouštět v rozhlasu. Natočila takové hity jako I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know nebo The Greatest Love of All. Proslavila se také rolí popové hvězdy ve filmu Osobní strážce, kde zazněl její snad nejznámější hit I Will Always Love You.