Houslista Šporcl má nové vlasy z Indie

V nové podobě se Pavel Šporcl poprvé představil veřejnosti jako porotce na sobotním finále soutěže Miss Aerobik ČR v pražském Top Hotelu.

"Když mě moji známí uviděli, zpočátku mě téměř nepoznali. Všichni se ale shodli na tom, že mi dlouhé vlasy sluší. Trochu jsem zřejmě překvapil i publikum. Jakmile mě představili jako porotce, sál jen zašuměl," svěřil se Pavel Šporcl.

"Účes jsme vymýšleli s fotografem a vizážistou Robertem Vanem, který mě fotil na nové CD. Jsem naprosto spokojený. První dva dny je to trochu zvláštní. Velmi rychle jsem si ale zvykl a cítím se příjemně. Teď už jenom počkám, až mi do stejné délky dorostou moje vlasy. Potom už je nebudu muset mít uměle prodloužené," dodal.

Novým účesem Šporcl překvapil i svojí přítelkyni, herečku Báru Kodetovou. "Když jsem večer přijel k Báře domů a poprvé mě uviděla, byla v mírném šoku, ač věděla, že na tuto proceduru jdu. Pak mi řekla, že jsem se úplně zbláznil, a začala se nahlas smát," popsal Pavel Šporcl okamžiky překvapení.

Bára potvrdila, že ji Pavlův nový účes opravdu zaujal. Dlouhou hřívu svého přítele pečlivě češe několikrát týdně. "Pavlovi účes sluší. Má něco do sebe, na česání se pokaždé těším. Je to takový náš obřad," usmála se Kodetová.



Na šátky nezanevřel

Pokrývku hlavy, pro kterou si houslista vysloužil přezdívku "pirát koncertních pódií", se rozhodl odložit zcela spontánně. Na milované šátky ale nezanevřel.

"Každý člověk se občas rozhodne pro změnu. Prostě jsem si řekl, že v šátcích nemusím hrát do konce života. Proto jsem je odložil. Nevylučuji ovšem, že občas v šátku vystoupím," vysvětlil Šporcl.

„Jedním z dalších impulzů ke změně image bylo to, že jsem před nedávnem dotočil první singl s Ondřejem Soukupem, který bude v brzké době nasazen do rádií. A také vyjde mé nové CD, tentokrát se skladbami Antonína Dvořáka pro housle a klavír,“ upřesnil.



Operace "Vlasy" trvala pět hodin

Prodlužování vlasů je pozoruhodná procedura a trvá několik hodin. Nejdříve je vybrána odpovídající barva. Potom jsou přibližně ve vzdálenosti 1,5 cm od hlavy separovány pramínky vlastních vlasů. K nim jsou vzápětí speciální technikou přidány pramínky nové, a to pomocí speciálního přístroje.

Prodlužování houslistovy hřívy bylo zahájeno přesně v devatenáct hodin. Krátce po čtyřiadvacáté hodině už Pavel Šporcl vyrazil k domovu s novým účesem.