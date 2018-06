Houdová vystavila poprsí na dobročinném galavečeru

Přítomným se kromě potěšení ze hry nabídl i pohled do plného výstřihu Heleny Houdové, která před téměř třemi měsíci porodila syna Dariena.



Taťána Kuchařová a Helena Houdová na charitativním večeru nadace Slunečnice

Plavovlasá kráska uspořádala charitativní pokerový turnaj s prominentními hosty. Jeho výtěžek samozřejmě směřoval na charitativní účely. "Jsem ráda, že jsem mohla pomoci. Sice jsem prohrála všechno, co jsem vsadila, ale jde to na dobrou věc, tak mě to nemrzí," svěřila se deníku Aha! Kuchařová.

Kdo se chtěl na charitativní večer podívat, musel zaplatit slušnou sumu. Vstup vyšel na sedm tisíc korun. Hosté, kteří si chtěli zahrát, ovšem neměli rezervovaný stůl, zaplatili třicet tisíc korun, a pokud zaplatili od sto sedmdesáti tisíc výše, získali i místo u stolu. VIP hosty pak stála účast skoro půl milionu.



Pány však více než hazard zaujal výstřih novopečené maminky. Helena Houdová, která na akci dorazila s manželem Omarem, totiž dokázala po porodu zázračně rychle zhubnout a vrátila se jí její dokonalá postava. Navíc díky kojení má bujnější poprsí a právě to ukázala v přiléhavém krémovém modelu bez ramínek. - čtěte Modelka Houdová: dva měsíce po porodu je jako proutek

Na akci se kromě hraní karet rovněž dražily netradiční výlety. Nechyběl let vrtulníkem či raketoplánem pro dva a rovněž exotická dovolená. Neznámý zájemce zaplatil právě za cestu raketoplánem úctyhodných dvě stě tisíc dolarů. I peníze z dražby putovaly na projekty nadace Slunečnice.