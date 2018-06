Houdová v šestém měsíci těhotenství přibrala hlavně v prsou

Helena Houdová žije se svým manželem Omarem Amanatem a dvouletým synem Darienem v New Yorku. Po dlouhé době se ukázala v Čechách. Přijela navštívit svou rodinu, dokud může létat. Za tři měsíce už by totiž měla porodit druhého potomka.

Pohlaví miminka zatím úzkostlivě tají. Nebýt většího břicha, nebylo by na ní těhotenství ani znát. "Přiznám se, že nevím přesně, kolik vážím. Ve druhém těhotenství už tomu nevěnuji takovou pozornost jako v prvním. Přeci jenom s dvouletým dítětem je to nemožné. Co vím ale jistě, je to, že jsem přibrala jen na prsou a na břichu," svěřila se Houdová.

Když už je na skok v Čechách, přijala pozvání na módní přehlídku své kamarádky Ani Geislerové, která navrhla kolekci pro značku Pietro Filipi.

"Sama jsem byla několik sezón jejich tváří a Aňu zbožňuji, takže jsem neváhala ani minutu," vysvětlila důvod, proč přišla.

A přestože se přehlídka konala na ulici v davu lidí, Helena se nebála objevit se tu s bříškem. Ba naopak, dávala ho na odiv. "Miluji být těhotná, velmi se mi to líbí. Mám teď nádherná a velká prsa. Miminko bylo plánované a ráda bych měla do budoucna další. Ještě ale zvážím, zda ho nebudu adoptovat," poodkryla své plány.