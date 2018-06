Houdová sní o dvojčatech s doktorem

Jen za uplynulý rok zvládla na stovku letů do New Yorku, Paříže, Milána, Tokia, Kapského města, Barcelony, Ženevy, Athén... "Smutno už mi není, zvykla jsem si," tvrdí Helena. "Mým parťákem je tenhle kufr," ukazuje na příruční zavazadlo.

Kvůli práci jsou si s přítelem docela vzácní. Rodinu prý jednou plánují, ale zatím není na pořadu dne, stejně jako svatba. "City k dětem směřuji zatím k těm, jimž pomáháme v rámci nadace Slunečnice," líčí Helena, ale přiznává, že podvědomí si dělá co chce:

"Na dnešek v noci se mi zrovna zdálo, že jsem porodila dvojčata. Napřed holku, pak kluka. A hned mluvili. Ptala jsem se holčičky, jak se chce jmenovat. Klára, odpověděla mi a my pak řešili, jestli se bude psát na začátku s C nebo s K. Pár nocí před tím jsem zas byla těhotná," smála se Houdová.

Proč se však Houdová neobjevuje na světových molech vedle například Evy Herzigové, Karoliny Kurkové a Hany Soukupové? "V Japonsku předvádím na týdnech módy pravidelně, taky v Milánu, ale v Paříži a v New Yorku nemají holky jako já, které měří pod 180 centimetrů, téměř žádnou šanci," vysvětlila. "Upřímně řečeno přehlídky mě baví, ale víc se vyřádím při focení." dodala.

Helena prošla agenturou Elite a Company Models. Před týdnem se rozhodla pro osobní management z produkční agentury Bubble production house. Pózuje hlavně pro tituly časopisů, pro kampaně na různé módní značky. Nedávno fotila pro Cosmopolitan v Africe nebo pro značku Dior v Japonsku či titulní stránku prestižního magazínu Shape v New Yorku. V Africe například fotila také oblečení pro norskou módní značku. Musela ležet na rovné frekventované asfaltové silnici, u níž stál všeho všudy jeden strom.

Chci jít dobrou cestou

"Modeling je moje práce. Smysl života ale vidím v pomoci při vzdělávání fyzicky nebo sociálně znevýhodněných dětí. Podporuji jejich individuální doučování či přispívám na kroužky nebo letní tábory. A osobní cíle? Mým cílem je jít dobrou cestou," tvrdí vegetariánka Houdová. Víc, než být nejlepší topmodelkou nebo dostat Oscara, by jí těšilo mít deset táborů pro děti, které by fungovaly celoročně. Dva týdny v létě je málo. "Na profesionální psychoterapeutickou pomoc bychom potřebovali nejméně měsíc," zasnila se Houdová, která vloni díky malé roličce ve filmu Most stála také před kamerou.

Podle ní je hraní modelingu hodně podobné. "Zjistila jsem, že v jádru jsem exhibicionistka. Baví mě, když se můžu převléct a převtělit do někoho jiného." Nedávno fotila převlečená jako chlap. "To mě právě těšilo," komentuje tuto zkušenost. A co by chtěla hrát? Sněhurku? "To spíš ty trpaslíky," upřesnila Helena. Ve školním souboru prý hrála v Cimrmanovi inspektora Trachtu a roli Bystrozrakého.

"Nějaké nabídky na filmové role jsem dostala," přiznala Helena, která letos díky roli v na Oscary nominovaném snímku Most, přišla i na předávání Českých lvů. Víc prozradit nechtěla. Snad jen to, že jedna z nabídek byla na roli milenky v komediálním příběhu.