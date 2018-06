Houdová si v Pastech zahraje sebe samu. Je talent, říká šéfka Kopáčová

Nové Soukromé pasti vznikaly na přelomu a začátku roku, kdy Helena Houdová byla ještě v požehnaném stavu. Všichni podle šéfky projektu Terezy Kopáčové před naší úspěšnou modelkou smekli, jelikož odvedla skvělou práci. "Znovu jsme si uvědomili, že ti nejúspěšnější bývají velmi disciplinovaní a pokorní," tvrdí Kopáčová.

"S Helenou Houdovou jsme byly v kontaktu už při první sérii Soukromých pastí, protože režisérka a scénáristka Lenka Wimmerová zjistila, že Helena o herectví uvažuje. Zatím se mu nevěnuje, ale myslím, že pokud by začala, uspěje, protože má talent. Na natáčení přiletěla z New Yorku s malým dítětem a ve vysokém stupni těhotenství, jela na plac rovnou z letiště, byla neuvěřitelně milá a plná energie," chválí si spolupráci producentka.

Třetí premiérový příběh z cyklu Soukromé pasti 2 nabídne příběh mladého úspěšného fotografa, zmítaného city a povinnostmi mezi dvěma ženami. Hlavních rolí se dokonale ujali Vojtěch Dyk, Kristýna Podzimková a Barbora Poláková (více o příběhu čtěte zde).

Z cyklu Soukromé pasti 2 - Vojtěch Dyk znovu dokáže, že je i talentovaný herec Z cyklu Soukromé pasti 2 - Jiří Mádl, Kristýna Podzimková a Vojtěch Dyk Z cyklu Soukromé pasti 2 - Vojtěch Dyk

A právě také Dyk znovu dokázal, že není jen dobrý muzikant, ale i herec. "Vojta je ohromně múzická osobnost, navíc má velké charisma a kamera ho miluje. To neblázním, to je terminus technikus, takže dokud se z toho všeho, co se kolem něj děje, nezblázní, asi těžko se mu povede nebýt dobrý," míní Tereza Kopáčová, jež nepřímo odkazuje na rozhovor s Dykem v Magazínu DNES, v němž se zpovídá ze svých nejniternějších pocitů.

Pasti hlavní šéfky

S těmi ostatně v současné době zápasí i samotná Kopáčová, která se ve svých čtyřiceti stala poprvé matkou. Dcera Luisa je nyní jedináček, a to pro její matku představuje jistou "soukromou past".

"Pořád jsem měla pocit, že jsem se stala matkou akorát včas, že se vůbec všechno stalo tak jak mělo, jenže teď mi dochází, že kdybych byla matkou dřív, měla bych dětí víc. Což už asi nestihnu, a to je mi líto," přiznává producentka, scénáristka i režisérka v jedné osobě, která s prací výrazně polevila právě proto, aby si svých rodičovských povinností užila dosyta.

Režisérka Tereza Kopáčová s dcerou Luisou

"Pracuju, ale snažím se pracovat co nejmíň to jde, abych co nejvíc byla s Luisou. Vychovávat se zatím příliš nenechá, ale jednak je to s ní neuvěřitelně zábavné, jednak její dětství nechci prošvihnout a jednak už je ve věku, kdy všechno vstřebává s neuvěřitelnou rychlostí a intenzitou, každé promarněné minuty mi je líto," uzavírá o vlastním cyklu pastí Tereza Kopáčová.