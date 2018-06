Houdová si odskočila od kojení, Lutovská přijela z bídy

Porod, u kterého asistovala, byl prý možná větším utrpením pro ni než pro rodičku. "Trpěla jsem asi víc než ta slečna, ale nakonec mělo všechno šťastný konec. Dnes jsem kvůli Helence Houdové přijela do Varů, kde je to všechno honosné a krásné. Je to velký rozdíl přijet sem z té chudé Afriky." - OBRAZEM: Lutovská asistovala v Keni u komplikovaného porodu

Šaty zvolila pro charitativní večer, jehož náklady pokryli sponzoři a na němž proběhla dražba rozličných věcí, třeba výlet na ostrov v Karibiku, večeři s Houdovou nebo stav beztíže ještě v duchu safari.

"Není to záměr, šaty nejsou ani z Keni, z té jsem si dovezla náušnice, které mám dnes v uších, vysvětlila. Z exotiky si bohužel přivezla i zranění na levé noze. Ve Varech se zdrží pouhý den, zajde na nějaký film a splní povinnost modelky, bude totiž předvádět na přehlídce na Zámeckých schodech karlovarské kolonády modely návrhářky Beaty Rajské.

Bez miminka

V sexy modelu z Paříže vítala hostitelka a zakladatelka nadace Slunečnice Helena Houdová osobně jednotlivé hosty. Její desetiměsíční syn, kterého stále kojí, zůstal na hlídání dědečkovi a ona se mohla věnovat svým povinnostem. Tou nejmilejší bylo uvítání vzácného hosta Quincy Jonese, kterého považuje za svého mentora.

"Potkala jsem ho někdy před pěti lety a nesmírně si ho vážím. Uvědomuje si, že může věci měnit, je mu blízká třeba situace v Súdánu. Jsem ráda, že jsem se na cestě za svým snem mohla seznámit právě s ním," říká Houdová. Na Mlýnské kolonádě nechyběl ani její manžel, manželé Daniela Peštová a Pavol Habera, Zlata Adamovská a Radek John, nebo Yvetta Blanarovičová.

Slunečnici mohou podpořit vedle podnikatelů, kteří za vstupenky na galavečer utratili bezmála milion korun, i návštěvníci festivalu. Mají dvě možnosti. Mohou zakoupit "slunečnicový náramek" nebo poslat dárcovskou SMS za třicet korun ve tvaru DMS(mezera)SLUNECNICE na číslo 87777.