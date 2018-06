Houdová je po sedmi letech sama

11:14 , aktualizováno 11:14

Helena Houdová drží rekord. Nejdéle po svém zvolení královnou krásy vydržela se svým přítelem. Se stejně starým medikem Honzou chodila od svých sedmnácti let. Dva roky na to se stala Miss ČR a partnerství jim vydrželo dalších pět. Až do jara letošního roku.