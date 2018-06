Houby mohou v mikrovlnce shořet

Suché léto houbařům sice mnoho radosti nepřineslo, ale se začátkem podzimu už košíky mají aspoň zakryté dno. Část nadílky hub přijde do polévky a do smaženice a zbytek se usuší. Ale co s hrstičkou babek, kvůli kterým nemá cenu vytahovat lísku nebo papír? Usušit v mikrovlnce, napadne mnohé majitele tohoto univerzálního domácího pomocníka.Ale právě šikovnost a vysoká výkonnost mikrovlnné trouby je při sušení hub - a také třeba bylinek nebo ovoce - překážkou. Natenko nakrájené plátky totiž vyschnou a zahřejí se tak rychle, že stačí půlminuta navíc, abyste místo voňavého základu pro houbovku vytáhli z trouby už jen troud.V potravinářství se sice mikrovlnné sušení používá - ale právě nalezení správných teplot a časů vysoušení je předmětem vědeckého bádání. Doma je lepší se laboratorním pokusům vyhnout. Pokud návod pro váš přístroj nedoporučuje přesný čas a teplotu, bude klouzkům i masákům lépe na lísce.