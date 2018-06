Milionovou výhru si z Hotelu Paradise odnesla blondýna z Brna

Do finále soutěže se dostaly tři páry, ale každý soutěžící bojoval sám za sebe a lidi jim posílali SMS hlasy.

Ze šestice Lenka Koňuchová, Martin Klušák, Nikol Trojanová, Viktor Valenta alias Gino, Nela Slováková a Michal Rockwood alias Rocky, byla nejúspěšnější blondýnka z Brna, která v Dominikánské republice strávila tři měsíce.

Slováková před vyhlášením výsledků řekla na kamery, že se s partnerem Rockym o výhru nepodělí a přesto jí diváci posílali své hlasy.

"Nečekala jsem to, byli jsme čtyři nejsilnější hráči. Jak jsem slíbila Rockymu uděláme nějakou společnou akci," prohlásila vítězka.

"Očekávala jsem to. Plno lidí říkalo, že Nelu nemá rádo, ale ona tam jako jediná vynikala. Sama by to ale nedokázala, k výhře jí pomohli hlavně její protihráči," řekla moderátorka Martina Gavriely, která společně se soutěžícími a štábem musela Dominikánskou republiku opustit za dramatických okolností (více zde).

