Hostinec jako ohlašovna požárů U Sparťana

radí stařenka jako z pohádky. Rejtara netřeba dvakrát pobízet. Namísto čísla popisného "ohlašovna požárů", šestimužnou předzahrádkou tří žlutavých stolků vcházíme do hostince "U Sparťana". Krčmu tvoří vlastně jen jedna velká místnost, rozpůlená na dvě imaginární části jakýmsi "lajntuchem", průhledným jak dívčí prádlo. Po levici míjíme otevřené dveře prostorné kuchyně, obývané snad jen "masařkami". Zato po pravici dva k sobě sražené stoly tvoří prý často hlučící "parlament", osm míst maxima "grémia" obce. O něco dále vedlejší stůl pro čtyři osoby je možná jen doménou opozice. Nezadržitelný Rejtar se dere dál až k dosahu výčepu. Lze jej nalézt za závěsem, v čele "druhé" místnosti. Znaveně usedáme za jeden ze čtyř stolů s modravou umakartovou deskou klikyhákového čárového vzoru, okamžitě svádícího k nesmyslnému obtahování bludiště čar prstem; zatímco červené plastové ubrousky s potiskem Coca-Cola již naznačují důvěrný vztah k samotné výčepní stolici. Hle! Celý výčep je obložen plastem lahví colových variací. Nabízí se tu relax-cola, senza-cola, lineacola, luna-cola... Výjimkou zdá se v 1,5litrové pet lahvi pivo Brouček. Svým charakterem tak výčep připomíná střelnici, barvitostí rozmanitých lahví limonád, syntetických sušenek, osladičů a cigaret ve vitrínkách celoroční festival nerozlišují-cích drobností. Jen ručně psaná cedulka "Dnes točíme pivo Brouček" nás navrací do reálu, prosvěcovaného stylovou závěsnou lucernou. Celý prostor hospody pak tone v podvečerním přítmí. Pendlovky na zdi ukazují věčných za deset minut osm, na zmlklém televizoru poskakuje překližková figurka fotbalisty, vpravdě sparťana, jak ozřejmuje o kus dále zavěšená vlaječka klubu i barevné foto A C Sparta. Je utěšený všední den, něco po sedmé večerní. Z regionálního rádia hlasitě vyhrává dechovková hitparáda a tři domorodci přes dva stoly vzpomínají na lepší časy šedesát let nazad. Čtvrtý, starší žena, jim k tomu předčítá dávno sobotní Blesk a hostinskému na dálku ukazuje reprofoto parádní kozatice na pláži v Austrálii. Již historický mrazák Algida pobrukuje agregátem k bodu mrazu. A kdo by to řekl? U stolu v rohu lze popatřit kdysi "prokletého písničkáře" Waltra Kirchnera (známějšího pod jménem Vlastimil Třešňák), zarytě mlčícího světabol domoviny do často frekventované lahvové dvanáctky. Atmosféra 70. let těsně po setbě brambor. Po osmé večerní k pětici hostí přichází i ten šestý. Zlehka našlapující bílá kočka se plaše a ze zvyku stočí u velkých násypných kamen "Fiľakovo". Vyhřátá po hodině, i když s topením je dávno konec, se zcela nenápadně otevřenými dveřmi kamsi vytratí... A my hodujeme! S Rejtarem dle inzerce křídové tabulky pojídáme "silné párky", přikusujeme "slabé párky", prokládáme "gothajem" s houskou, vše v cenách zanedbatelných, bohatýrsky se proléváme příjemně vychlazenou brouččí desítkou. Při močení na ryze venkovském záchodu s térovaným žlábkem se otevřeným oknem line vůně opékaného masa z jakési trachtace padesátníka ve vsi. Slza i slina ukápne. Života bído, přec tě mám rád! Posíleni alkoholy, opouštíme jako poslední po deváté hospodu a motáme se "pralesy kopřiv, hvězdami bičovanými" přespat kamsi za humna. Bývalý restauratér Rejtar vyžmoulal z kapsy kus uzenky a já zteplalé lahvové. V aleji usychajících jabloní ve svitu luny se nám zjeví profil Waltra Kirchnera. "Vemte mne s sebou" - žadoní. Zaklesnuti v podpaží s odérem "broučka" i písní máje na rtech putujeme pospolu dál krajem líbezným.

Hostinec U SPARŤANA, Markvartice.

Otevřeno pondělí 11-24 hod., úterý-čtvrtek 14-22 hod., pátek 14-24 hod., sobota 15-23 hod., neděle zavřeno.



Celkem míst k sezení: cca 40.

Gambrinus 10° 11,- Kč ***

Brouček 10° 9,- Kč ***

Kvalita obsluhy ***

Celkový dojem **



Dosud žije v Markvarticích osvěžovně odkaz hrdých válečníků Lakedaimonských, však dávno tomu, kdy kopaná hrána s hlavami nepřátel, zde znaveným údům i slavný bard český odpočinout nechá, zíraje na amfory věků nových...