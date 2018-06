Hostesky ze Lvů vyštípali tanečníci z Talentu, švih ocenil i Budař

"Jsem rád, že to mám za sebou, mám radost, že se publikum v Lucerně u našich atrakcí bavilo, díky tomu jsem si ten večer užil i já," řekl iDNES.cz Jan Budař, který se představil v roli moderátora.

Ony taneční kreace měly na triku slovenští tanečníci The Pastels, kteří ještě před několika týdny usilovali o přízeň v soutěži Česko Slovensko má talent.

Že se letos objevili na Českých lvech, je práce všímavého ředitele cen Petra Vachlera. "The Pastels si o to trochu řekli, protože v jedné televizní soutěži měli takovou choreografii s českým lvem. Viděl to Petr Vachler a oslovil je, aby se stali průvodci Českého lva. Mně se to moc líbilo, jsou neuvěřitelně pohybově nadaní," zhodnotil jejich výkony Budař.

Iva Pazderková s partnerem Ředitel Českých lvů Petr Vachler letos vsadil na taneční pastelky. A vyplatilo se

Večer si užívala i herečka Iva Pazderková, kterou diváci znají především jako "blbou blondýnu" z pořadu HBO Na stojáka.

The Pastels Multižánrovou taneční skupinu tvoří sedm kluků ze Slovenska ve věku devatenáct až šestadvacet let. Dohromady se dali před dvěma lety. Každý přináší jiný taneční styl, jiné zabarvení, proto Pastelky v názvu.

Mají mezi sebou profesionální tanečníky, herce i počítačového nadšence. Svá čísla proto špikují prvky klasického tance, hereckými etudami, akrobatickými prvky i nejrůznějšími gagy.

Rádi také používají rekvizity, jako například pomalovaný trabant, který přijali za osmého člena skupiny. Holky ale do skupiny přibrat nechtějí.

"Myslím si, že to byl nejlepší večer Českého lva, který jsem viděla. Svižnost, Honza Budař coby skvělý moderátor a perfektní The Pastels. Všechno bylo krásný a navíc Pouta dostala čtyři ocenění a byla třináctkrát nominovaná, takže já jsem moc spokojená," uvedla Pazderková, která si v Poutech zahrála menší roli.

Padla tabu

O výrazné úsměvy se postaral Jan Budař ve chvíli, kdy si nenápadně rýpl do své nahrávky s Jiřím Macháčkem, která unikla na internet před předáváním filmových cen. Ve videu, které není vhodné pro děti, vedli rozpravy o sexu a Macháček natvrdo mluvil o tom, co ho v sexuální oblasti vzrušuje.

"Únik nahrávky jsem nijak neřešil, nějakým způsobem se to dostalo na internet, nepátral jsem po tom, mně je to jedno. Nepovažuju to za něco, co by se nemělo vysílat. Naopak mám radost, že určité tabu, nebo něco, o čem se mezi lidmi mluví soukromě, padlo. Jakékoliv tabu nám pouze škodí," dodal Budař k celé kauze.