Muž roku 2011 Gardavský prozradil, že je dosud volný a modelku nehledá

"Jsem nezadaný," prozradil Gardavský. Přesto ale zná recept na to, jak zapůsobit na ženu. "Gentlemanství, umět naslouchat a vážit si žen, to je správný způsob," říká Muž roku 2011.

Nejvíc ho na ženě zaujme ženskost a charisma, rozhodně to prý nemusí být modelka. "Moje přítelkyně určitě nemusí být modelkou. Je třeba, aby mezi námi fungovala chemie. Pokud ne, takový vztah nemá smysl."

On-line rozhovor čtěte zde Muž roku 2011 Martin Gardavský odpovídal čtenářům iDNES.cz

Ačkoli byl Gardavský celou dobu favoritem soutěže, sám se za něj nepovažoval. "Všichni mi říkali, že jsem favorit. Já tipoval jiné. Bylo to příjemné, na jednu stranu svazující, ale dopadlo to, jak to dopadlo, tak jsem splnil očekávání," řekl.

Sebevědomí mu během soutěže nechybělo, čtenářům iDNES.cz ale přiznal i své slabé stránky. "Velmi často chodím pozdě. Snažím se s tím bojovat. A mám trochu křivý nos," uvedl sebekriticky nejkrásnější Čech.

Gardavský studuje ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě a rád by se jednou věnoval cestovnímu ruchu a využil své jazykové znalosti. Nabídky na modeling ale odmítat rozhodně nebude.

Teď ho čeká mezinárodní soutěž Mister International, na kterou se zatím nijak nepřipravuje. "Je to ještě daleko. Teď jsem jedl, co jsem chtěl, a slavil s kamarády, příprava teprve přijde," dodal.