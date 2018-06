Na kluka mě ostříhala máma, prozradila Miss Gabriela Kratochvílová

"Moje šikovná kadeřnice vždycky byla moje máma. To ona mě ostříhala na kluka. Už jsem to jednoho dne nevydržela a řekla jsem, že chci změnu. Tak jsme šly do toho. Naším vzorem byla herečka Audrey Hepburnová," řekla Gabriela Kratochvílová s tím, že si vlasy určitě nenechá dorůst.

Nová Česká Miss se narodila na Vysočině ve městě Chotěboř. Před čtyřmi lety se však jejím druhým domovem stala Praha, kde studuje na Vysoké škole finanční a správní. Hodně jezdí také do Pardubic, kde bydlí její matka.



Podívejte se na celý záznam chatu s novou Českou Miss



"Rozvod rodičů byl nejhorší zážitek v mém životě. To mi bylo 14 let. Teď je to v pohodě. Rodiče jsou rodiče, každý má svůj život," míní Česká Miss 2013, která miluje výlety s maminkou.



"Ráda bych se vrátila do Francie, kterou jsme procestovaly s mámou. Kempujeme a chodíme do vinic," řekla královna krásy, která by jednou chtěla mít tři děti.

Gabriela si už v 15 letech v Číně zkusila, jaké to je být modelkou. "Užila jsem si to, ale pak jsem to ukončila. Přednost mělo studium a sport. Navíc mi tam pořád říkali, že jsem na modeling moc tlustá," prozradila.

Nejkrásnější dívka Česka je zadaná a věří, že ji missí nemoc, jejímž hlavním příznakem je výměna současného partnera za jiného převážně ze sportovní branže, nepostihne. Vítězství bere jako skvělou zkušenost a příležitost.

"Přítel měl z mé výhry určitě radost. Nikdy jsem ho tak dojatého neviděla. Doufám, že zůstanu stále stejná," dodala miss, která má ráda pivo a víno a ráda myje nádobí. "Nemůžu popřít, že po rodinných oslavách oceňuji funkci myčky. Ale na druhou stranu, já prostě ráda myji nádobí. Prostě to mám ráda."

Pokud se jí nebude dařit v modelingu, může zkusit práci rozhlasové moderátorky. Jako Česká Miss posluchačů rádia Frekvence 1 totiž získala kurz.

Českou Miss 2013 se stala Gabriela Kratochvílová, Českou Miss World je Lucie Kovandová a Českou Miss Earth Monika Leová.

V nejbližší době ji ale čeká příprava na mezinárodní soutěž Miss Universe. I tam bude zřejmě výjimečná svým krátkým sestřihem, který mnozí považovali za handicap už před českou soutěží. Ředitelka České Miss Michaela Maláčová se jí ale zastávala.



"Nemyslím si, že krátké vlasy jsou handicap. Té dívky si lidé zase víc všimnou, vynikne její obličej. Dneska vidíme, že v modelingu jeden den dívka fotí s krátkými vlasy a díky moderním technologiím může mít druhý den vlasy do půl pasu. Takže je to úplně jedno," řekla před soutěží ředitelka České Miss Michaela Maláčová.