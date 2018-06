Hospoda je pro chlapy, ne pro ženský

Dřevěné modely penisů nejrůznějších tvarů a velikostí byly představeny v Kolíně nad Rýnem na tiskové konferenci prezentující výsledky vědeckého průzkumu. Je tedy vědecky prokázané: mužský úd má v Německu a zřejmě i v celé střední Evropě průměrnou délku 14,48 centimetru, měřeno pochopitelně ve ztopořeném stavu. (8. prosince 2000)

Christian Jorgensen z Trondheimu myslí svá slova vážně. Nedávno se začal poohlížet po vhodných modelech, kteří by se nechali nafotit a jeho hospodu by ozdobili. Netouží po žádných plagiátech a kopiích stažených z internetu.Ženy odmítá z mnoha důvodů. Jedním z nich je neoriginalita a také přehlcení trhu. „Akty a nahá ženská těla jsou nejčastějším tématem umělců. Jejich fotografie zdobí galerie, restaurace, bary. Je čas na změnu,“ míní majitel podniku s názvem Lauritz Skjenkehus. „Mužské přirození je naprosto originální a ideální symbol pro výzdobu hospody, kam chodí hlavně muži. Když hodně vypijí, musejí často chodit čůrat,“ dodává Jorgensen.Ačkoli se hostinský snaží získat vhodné modely delší dobu, zatím nemá úspěch. Přestože potencionální modely ujišťuje, že vše proběhne na slušné úrovni a fotografie nebudou žádnou pornografií, zájemci se nehrnou.„Věřím, že se to podaří a bude to něco nového, co ještě nikdo nemá. Někteří lidé vidí mém plánu docela fajn nápad, jiní v tom ale hledají třeba i provokaci. Chceme vzbudit pozornost a to se nám určitě podaří,“ svěřil se na závěr netradiční hospodský.