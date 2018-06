Hospoda jako nic uvnitř džbánu

Po dlouhá léta zde byla na WC k přečtení hřebem do théru vyrytá zoufalá otázka: "Vlaky prichádzajů, vlaky odchádzajů, kde do riti lístky spredávajů?" A podpis: "Andrej Plávka". Po mnoha letech se zřejmě dotyčnému básníkovi, "věčnému hostovi" podařilo přejít přes ulici k nádraží, zaopatřit si lístky na vlak, někam odjet, a záchodky následným vybílením změnily frizuru. Dnes na nich jen protéká voda a pootevřeným okénkem je slyšet dunění rychlíků.

Jak již bylo předesláno, restaurace vás zvenčí na první pohled téměř ničím neosloví. Spočine-li však vaše oko jen tak průzkumnicky na vylepeném jídelním lístku na skle vstupních dveří, upoutají vás ceny jídel. Podíváte se proto na datum i letopočet nahoře v rohu - a neodoláte. Ostatně pár minut času ještě máte, vlak má spoždění. Ceny cca patnácti hotových jídel jsou těsně pod hranicí 40 Kč. Nakouknete, vstoupíte, hned za dveřmi vlevo i vpravo dva "rychlostolky", pivo na stojačku "na poslední chvíli". Většinou tu stojí železničáři, ale i ti, kteří jsou zjevně dehydratováni ztrátou alkoholu. Přímo proti Vám je pak dlouhý výčepní pult, pokladna a poněkud vpravo ve zdi okénko do kuchyně, vedle kterého je jídelní lístek, opsaný křídou na tabulce. Vydolujete z hromady na pultě lehce mastný plastikový tác, oznámíte do okénka přání a sunete si to dál k pokladně. Dříve než zaplatíte své "požitky", již Vám na tác kladou talíř a přejí dobré chutě. Přidáte ještě točený Gambrinus 12°, usrknete pěnu, a máte možnost odejít do vedlejší místnosti či zůstat ve výčepu. Zde blikají podél boční stěny světla hracích automatů. Vedle místo automatů pro změnu neustále hraje televize. Zažloutlé koule vrhají do sálu zažloutlé světlo, radiátory mile syčí (vzpomínka na parní dráhu) a všem tak nějak chutná, každý má před sebou cestu, někam se vzdaluje, někam se vrací. Jídla jsou dobrá, porce parádní. Plná miska vývaru stojí pouhých 5.50 Kč, jezte však pomalu, je nejen horká, je vařící! Pokud si nepopálíte zrovna jazyk a dáte si hovězí guláš (37.50 Kč), knedlíky navíc, samozřejmě vám přidají i dostatečnou porci omáčky. Guláš je ostrý, tak jak v představách, žádné tučné maso, a tak i ostře popíjíte Gambrinus, který je náležitě ošetřen. Pokud máte opravdu dost času, dejte si něco z jídel na objednávku. Výběr z osmnácti druhů, ale cena už v průměru 45 Kč. Nevím, co je specialita "strojvůdcovo překvapení" (66 Kč), či "nádražní drát" (59 Kč), jistý posunovač mi řekl, že to prý neokusil ani přednosta stanice.

Jídla na objednávku jsou servírována v minimální době. Když jsou hotová, dá kuchař znamení personálu. Signál z kuchyně však splývá se zvukovým návěstím z nádražní haly, a tak není divu, že někteří strávníci chvatně vstávají od svých gulášů, smažáků či španělských ptáčků, cpou se do rukávů bund, mávají peněženkami a ženou se ku dveřím. Nezmeškáte tedy, ale platíte žaludečními vředy.

V pracovních dnech se tu stravuje i mnoho dělníků ze staveb, montérů, Ukrajinců, obchodníčků, kterým vyhovuje strava za relativně laciný peníz a anonymita téměř nádražního peronu. A pochopitelně jako každá hospoda na světě, tak i tato má své "štamgasty" a pitoreskní postavičky, usedající tu ke své těžké každodenní namáhavé práci již od ranních hodin do noci. Parádní šichta, neplacené přesčasy. Průtočnost hostí je značná, "vlaky prichadzajů, vlaky odchazajů", na jídlo se nečeká, hltat můžete co hrdlo ráči a ještě si pochutnáte. Třeba už jen ve vzpomínce v kupátku vagónu na trati Praha - Česká Třebová.

V létě z boku "zahrádka" s několika stolky, slunečník, pískoviště, gorodky, jízdní řád a plot, který se nedá přeskočit.

restaurace U NÁDRAŽÍ

Nádražní ul., Přelouč

otevřeno: Po - Čt: 7.30 - 24 hod

So 10.30 - 24 hod

Ne 11.30 - 24 hod

Zhruba 48 míst u stolu.

Pivo Gambrinus 12...........13 Kč +++

Kvalita obsluhy.................. +++

Celkový dojem.................... +++