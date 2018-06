Horzinková z Big Brothera: další lesbické akty se spisovatelkou

Kalendář polonahých aktů se fotil na Seychelách, produkuje ho německá agentura a jeho autorem je Frank Divoký. K focení Horzinkovou přemluvila kamarádka Sylva Lauerová, která žije na Seychelách a v Praze právě za pomoci Evy představila erotický román Hračka. Ta mimochodem spolu s představením kalendáře pokřtí v Praze svoji druhou knihu Otrok. Týkat se tentokrát bude prostředí dominance,

submisivity a sadomasochismu.

Horzinková byla svého času s Lauerovou spojována i po milostné stránce, lesbické sklony ovšem vyvrací vztahem s vášnivým golfistou, úspěšným developerem Martinem Jarošem. Je zamilovaná a šťastná

téměř dva roky. Nedávno oslavila své třiatřicetiny a dárkem od pozorného přítele byl kromě golfové hole-dřeva dvacetidenní pobyt na Havajských ostrovech. Vzpomněla si hned na své nezadané kamarádky, krásných mužů je tam prý dost.

Eva Horzinková se během pobytu na Seychelách seznámila se sestrou herce Toma Hankse Sandrou.

"Mám spoustu kamarádek, které pořád hledají toho pravého a stěžují si, že chlapů je málo. Poradila jsem jim, aby cestovaly, na Havaji by určitě svého prince našly. A jsou to muži sympatičtí a urostlí, většina z nich jsou totiž piloti nebo surfaři. Co ti na těch prknech dovedou, je vážně

jízda a je nádhera se na jejich umění dívat," říká Horzinková.

S přítelem toho procestovala hodně. Viděla ostrovy také z výšky při okružních letech nebo při přelétávání z ostrova na ostrov. "Každý je specifický a něčím zvláštní. Viděla jsem snad všechno, hodně jsme podnikali i výlety autem, chodili po horách a první týden jen hráli golf převážně v oblasti Kapalua. Z těch greenů by se dalo snídat, ale byly i hodně náročné. Někdy měl i Martin co dělat. Viděla jsem proslulý Pearl Harbor i válečnou ponorku, národní park Haleakala nebo nejvyšší sopku nad kráterem Puu Hau Kea. Příroda je tam opravdu kouzelná," líčí Horzinková.

Přestože si s sebou vzala učení a měla dobrou vůli biflovat se na zářijové státnice, sešit neotevřela žádný. "Nedonutila jsem se k tomu. Teď už ale není zbytí, musím se soustředit. Po novinářské práci, kterou jsem si po skončení Big Brothera na čas vyzkoušela, jsem se vrátila ke studiu práv na Západočeské univerzitě v Plzni. Tentokrát je chci opravdu dokončit," dodala.