Horváthová: Pořád se o něj strachuju

Markéta Horváthová ,

účetní, manželka Vlastimila Horvátha

Narodila se 20. února 1979 v Benešově. Tam také vystudovala Střední odborné učiliště obchodní a krátce pracovala jako prodavačka v potravinách. Nyní už šestým rokem pracuje jako fakturantka a účetní v pražské firmě Primaplyn.

* Jak se Vlasta změnil po vítězství v SuperStar

Opravdu vůbec. Má jen méně času. Víc dbá o své oblékání, chodí pravidelně ke kadeřnici, ale nijak nezpychl.

* Co říkají kolegové v práci

Od začátku prožívali SuperStar se mnou a Vlastovi fandili. Vždycky, když skončilo další kolo, přišla jsem do práce a o všechno se hrozně zajímali.

* Kdy se o manžela bojím

Někdy si připadám jako nějaký ustrašený rodič. Kdykoliv někam jede, pořád mu volám a čekám, až dorazí. Pořád se o něj strachuju.

* Proč je pro mě Vlasta mužem číslo jedna

Je nesmírně pozorný a milý. Vím, že by na mě nikdy nezapomněl. Moc pro mě znamená.

* Jak snáším fanynky

Před domem nám naštěstí nespí. Je dobře, že jsou, ale někdy je to už neúnosné. Zasáhla jsem, když třeba pubertální holky prozváněly Vlastu na mobil v jedenáct v noci. Musela jsem být nepříjemná. Jako konkurenci je určitě neberu.

* Co dělám, když je Vlasta s kapelou

Třeba si vyrazím s kamarádkami. Nemám ráda pocit, když není doma v noci. Když je u mě, jsem klidnější.

* Jak mi je mezi celebritami

Překvapilo mě, že jsou to milí a přirození lidé. Nejdřív jsem si říkala, že nade mnou budou ohrnovat nos, ale oni si na nic nehrají a jsou většinou přátelští.

* Co mi proběhlo hlavou, když jsme se seznámili

Když mi na diskotéce řekl svoje jméno, tak jsem se toho lekla. K němu mi prostě jméno Vlasta vůbec nesedělo. A taky jsem byla hodně stydlivá. (Já si hrál na suveréna, přiznává se Vlastimil.)

* Čím udělám manželovi radost

Kdybych mu chtěla udělat velkou radost, asi bych zamířila koupit nějaké DVD nebo cédéčko. Problém je, že nemám přehled, co má, a co nemá. Spíš má všechno. Když má něco zajímavého vyjít, pohlídá si to a ihned tam nakluše. Jinak ho potěší oblečení nebo když mu upeču dort.

Vlastimil Horváth

zpěvák a druhá česká SuperStar, manžel Markéty Horváthové

Letos v červnu se stal druhou českou SuperStar. Narodil se 18. října 1977 ve Vlašimi, vyučil se tesařem na Středním odborném učilišti stavebním v Praze, donedávna se živil jako skladník ve firmě s elektrotechnikou v Benešově. Za pár týdnů vydá se svou kapelou Frenzy první album.

* Jak jsem se od soutěže změnil

V jádru ne, od základu se měnit nechci. Ale učím se být víc suverénní, lidé to očekávají. Musím říct, že se mi to daří. Je to pro mě těžké, ale schovávat se nemůžu, nejsem už prostě jeden z davu.

* Nakolik jsem otevřený k lidem

Jsem rád, že lidé ocenili, když dávám pocity najevo. Ale stává se, že mě potkají a mají dojem, že s nimi musím jít na kafe. Dávají mi k uchu telefon, kde je manželka a děti: Vlastíku, pozdravte je! To si pak připadám jako nějaká věc, hodnej kašpárek, kterého si chtějí vzít domů. Nechci říkat rezolutně ne, jenom naznačit, že úplně takhle to taky nejde.

* Jak jsme se seznámili

Markéta byla na praxi v cukrárně, kam jsem chodil mlsat. Nejdřív mi padla do oka, ale nemluvili jsme spolu. (Tehdy tam ještě chodil s jinou, říká Markéta). Pak jsme se potkali na diskotéce, došlo mi to a oslovil jsem ji. Tancovali jsme spolu a bylo to.

* Jak vymetám večírky

Někdy mám období, kdy se chodím bavit každý víkend. Pak mám pocit, že je toho moc, a nejdu nikam třeba půl roku. (Měsíc, glosuje Markéta). Nejvíc mě baví chodit na večírky s Markétou. Koukáme po lidech a povídáme si spolu.

* Který film můžu vidět vždycky

Od dětství miluju Rockyho. Kvůli tomu příběhu. Je to kluk z ulice a je svůj. Dívám se na to popadesáté a zase se směju a prožívám to. Dokonce jsem Markétu přesvědčil, že místo klasického svatebního pochodu budeme mít písničku z filmu. Souhlasila, ale já si nakonec řekl, že to by bylo příliš.

* Jak jsem řekl své ano

To jsem měl nutkání udělat to jako Rocky. Stallone si bere svoji dívku, a když se ho kněz ptá, odpoví: Jasně, jasná věc! To je frajeřina. (Sotva řekl to ano, směje se Markéta).

* Jak odpočíváme

Třeba si vyjedeme na kolech. Ale chodit se koupat mě moc nebaví. Markéta se tam rochní, já vlezu do vody maximálně dvakrát a pak usnu pod stromem. Jinak jsme takoví, že ležíme u televize.

* Kolik jsem toho vypil na své svatbě

Měl jsem šest skleniček růžového vína a pak pepřovou griotku. To bylo strašně dobrý. Vypil jsem tak pět velkých panáků. (To přidej, vždyť jsi tam chodil pořád. Chodila jsem ho hlídat a říkala, že mu bude zle, dodává Markéta). Ale nebylo!

* Kdy mě Markéta zlobí

Volám jí, že rychle něco potřebuju. Čekám jednu odpověď. A Markéta začne pokládat otázky, kam jsem jel, kudy, odkud, vyptává se na každý krok. Pokládá moc otázek! Pak přijedu domů, dívám se na televizi a ona pořád mluví! To nemám rád.