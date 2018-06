Horváthová: Do zpěvu dá ještě víc

Vlasta Horváthová



Emil Horváth

SuperStar Vlasta Horváth SuperStar Vlasta Horváth při on-line rozhovoru v redakci iDNES. (15.6.2005) Vlasta Horváth Vlasta Horváth Vlasta Horváth Vlasta a Emil - rodiče druhé české SuperStar Vlasty Horvátha.

Poté, co jejich syn vyhrál soutěž Česko hledá SuperStar, jsou snad nejznámější romskou rodinou v Česku. Vlasta Horváthová se narodila se 29. září 1952 ve Vojkovicích, sedmnáct let pracovala na dráze jako výhybkářka, teď vyrábí saláty ve firmě Boneco. S manželem žijí v Čerčanech.Má velkou rezervu. Dával si pozor, aby něco nezkazil. Až se uvolní, dá do zpěvu ještě víc.Jednou, a to po třech měsících. Byli jsme i na finálovém večeru, ale tam se k nám neprobojoval a my už pak museli domů, protože s námi byla i vnoučátka.Je pořád v luftu, bude s námi míň než dřív, to je jasné. Zatím mu to do hlavy nestouplo.Můj táta byl skvělý muzikant, hrál na housle a na cimbál. A Vlasta mu už jako malý musel vždycky zazpívat čardáš.Je toho trošku moc, jsme zvyklí na obyčejnější život a klid. Ale aspoň si říkáme, že lidi, kteří nám nefandili, si o nás třeba udělají lepší obrázek.Nikdy jsme mezi Romy nežili. Stěhovali jsme se kvůli práci na dráze několikrát a vždycky jsem byli ve vesnici jediní. V televizi se rádi koukneme na romské festivaly, ale kluci ne, ti se tomu smějí.U sousedů nikdy, možná pohledem, když jsme se někam přistěhovali. V práci se ale jednou ženské s opovržením bavily: "Hele, bude tady hrát cikánská kapela, ňácí Horváthovi, to teda bude!" Řekla jsem jim, že jsou to moje děti. A že nikdo nemůže za národnost, že může jen za to, když se chová špatně.Těžce. Vlasta před lety ze dne na den řekl nejstaršímu synovi Emilovi, že už u něj hrát nebude a založí si vlastní kapelu. Emil měl už nasmlouvané koncerty, tak jsme dali Vlastovi najevo, že to není správné. Zavřel tehdy dveře a odstěhoval se k dívce. (Syn Emil s úsměvem říká: "Viděli jsme se teď spolu po roce a půl, popřál jsem mu.")Nikdy! My jsme takoví peciválové. ("Ona je vystrašená, bez dětí by nikam nejela," podotýká manžel.) Ale nevymlouvej se, ty prostě pecivál jsi. Když tě dráhy poslaly na dovolenou do zotavovny, říkala jsem: Jdi! A ty ne. ("Bez dětí ani ránu. Kdybych měl jít někdy do kriminálu, umřel bych tam," směje se Horváth.)Pochází ze Slovenska, narodil se 17. února 1953 v Podolinci. Od dvaceti let pracuje na dráze jako signalista. S manželkou mají čtyři syny - Emila (30), Radka (29), Vlastu (27) a Martina (23). Díky Emilovi mají i dvě vnoučata, opět kluky.Teď aby to neznělo hloupě, ale my jsme na 99,9 procenta tušili, že vyhraje.No, jelikož hudbě rozumím, občas mě naštvala. Hlavně Soukup, ale už mu všechno odpouštím, protože v posledním kole to Vlastovi všecko vynahradil.Když mu bylo patnáct. Začínal s rodinnou kapelou Horváth band. A zpíval s Miluškou, manželkou nejstaršího syna Emila. Teprve ta dala kapele, jak se říká, třešničku na dortu - byla jediná bílá a až díky ní začali lidi kapelu brát.(Syn Emil: "Nikdo!") No počkej, to jsi přehnal, mladej. To zase neříkej. (Manželka: "Já to určitě nejsem.") No tak to budu já...Skromný je po manželce, průbojný po mně. ("Já kdybych měla někde veřejně vystoupit, zkolabuju.") Víte, ona by neublížila ani větru, je hrozně poctivá, někdy to tak přehání, že jí říkám: S tou poctivostí v dnešní době daleko nedojdeš.U kluků jsme se střídali, aby nikdy nebyli doma sami a neměli roupy. Přemýšlím, jak je možný, že jsem na ně nemusel žádným nátlakem, nikdy jsme je neuhodili. Vlastně: každej dostal jednou. Byl jsem pedant na pořádek. ("Pohlavek samozřejmě sem tam dostali, když třeba odmlouvali. Ale jsou hodní - a vděční," upřesňuje manželka.)Kdysi jsem ho měl já, ale teď, ve dvaapadesáti, jsem pod čepcem. (Manželka: "Jak děti odrostly, všechno vzdal. Zlobím se, protože jsem v něm měla oporu, všechno zařizoval. Zlenivěl, když jsme šli do paneláku. Otočil kohoutkem a bylo, nemusel najednou nic dělat.")Já bych se tam v životě ani nechtěl přiblížit. A víte, v čem je problém? Když naši žijí takhle pohromadě. Nevidí žádné východisko, žijí ze dne na den, nic neplánují.Fotbal a elektrotechniku. (Syn Emil: "Když budete chtít předělat televizi na mikrovlnku, nebo naopak, řekněte tátovi.")Ani nevím. Kolega vsadil 50 tisíc, když byl kurz ještě sedm ku jedné. (Syn Emil: "Než jsme se rozhoupali, kurzy už byly strašně nízké. A taky mi bylo trapné vsadit si na bráchu.")