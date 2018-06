Horváth si zpíval už cestou do školy

Ke zpívání byl zřejmě osudem předurčen i Vlastík.. Tvrdí, že zpívání k němu přišlo úplně samo už před mnoha lety.

"Zpíval jsem už jako malý kluk tak nějak přirozeně. Chodil jsem do lidušky na klavír a vždycky jsem se těšil až si po cestě domů budu prozpěvovat. Strašně mě to bavilo a zůstalo mi to dodnes," prozradil Horváth.

"Mít hudbu jako zaměstnání byl vždy můj životní sen. Netuším ale, jestli mi jeho splnění přinese právě SuperStar. Proto raději s ničím nepočítám, abych později neprožíval velké zklamání," dodal.

Vlastimil Horváth hudbou žije každý den a rozhodně nepatří mezi klasické hudební konzumenty. Záběr jeho oblíbené muziky je obrovský.

"Zvláštní místo u mě mají Beatles a Elvis Presley, protože oni se postarali o vůbec největší počiny v celé historii populární hudby. Jinak mám rád celou škálu muziky, pop, rock, blues, jazz i funky. Ze zpěváků jsou mezi mými oblíbenci Steven Tyler, Elton John, Jon Bon Jovi, Eric Martin, Joey Tempest a řada dalších. Poslouchám prostě to, na co mám zrovna chuť. Na jeden žánr se nechci omezovat, to je pak velmi svazující," vysvětlil sympatický zpěvák.

Je prý už připraven na hudební kariéru a dobře ví, co znamená tzv. hudební dřina. Už několik let hraje se svou vlastní skupinou Frenzy a všichni její členové už mají za sebou stovky hodin na zkouškách.

Právě s kapelou a potom se svou přítelkyní prožil Vlastimil Horváth chvíle, na kterých mu v životě hodně záleží, a o které by do budoucna nechtěl přijít. Je ale nohama na zemi a tak dobře ví, že život nepřináší pouze hezké věci.

"Špatných zážitků je bohužel v životě vždycky víc. Už jenom sledování televizních zpráv je pro mne velmi špatným zážitkem. Jak na běžícím pásu se tady objevují teroristické útoky a násilí. Mám z toho pokaždé husí kůži a velmi oceňuji charitativní aktivity všeho druhu. Je to jedna z možností, jak pomoci obětem násilí a snad se mi v budoucnu podaří i mě nějakým způsobem pomoci," zamyslel se Vlastimil Horváth.