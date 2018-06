Horváth s Csákovou zařízli novou SuperStar

V pořadí už třetí řada SuperStar se dočká mnoha změn. Tou nejdříve viditelnou bude výměna moderátorské dvojice za ostříleného moderátora novácké hitparády Leoše Mareše. Ten se chopil i moderování zahajovacího večírku a opět nešetřil humorem.

V průběhu party došlo na promítání už natočených dílů. Mareš vysvětloval, že ve skutečnosti se začala už dávno. "Díly, které bylo možné natočit předem, natočeny jsou. Teď nás čeká to nejdůležitější, přímé přenosy."

Tady dojde také ke změnám - živě se budou vysílat už semifinále, při kterých bude nově tříčlenná porota ve staronovém složení Ondřej Hejma, Ilona Csáková a Eduard Klezla kosit nejúspěšnější zbytek ze 7643 přihlášených.

Nebyl by to správný večírek, kdyby se tu nepotulovala řada známých tváří. Z obrazovky Novy se přišli bavit Lenka Hornová, Pavlína Danková, Michaela Dolinová nebo Pavel Poulíček.

Finalisté předchozích ročníků SuperStar dorazili také v hojném počtu. Ali Amiri celý večer okouzloval dívky šarmantními pohledy. V koutku posedávala Monika Šramlová. Naopak živý byl Filip Jankovič, který živě diskutoval s čokoládovou kráskou Janikou Kolářovou a také Šárkou Vaňkovou. Živo bylo i mezi celou řadou dalších.

Skoro to vypadalo, že snad chyběla jen na první SuperStar Aneta Langerová. To druhý výherce Vlasta Horváth se přišel podívat rád a bude prý pečlivě sledovat i své nové konkurenty. Společně s Ilonou Csákovou se ujali krájení obrovského ovocného dortu s logem soutěže a pořádně si to užívali.