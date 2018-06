Horváth boural, přepadl ho mikrospánek

Na nechvalně proslulé dálnici D 1, pouhých čtyřicet kilometrů od domova, zmohl zpěváka mikrospánek. Když se ozvalo skřípění plechů, okamžitě se probral. "Řídil jsem na cestě tam i zpátky a to už byli všichni unavení a nebylo se s kým střídat. Byli jsme navíc vymrzlí po celodenním natáčení videoklipu k písničce Zoufale sám z druhé desky Do peří nefoukej, a tak jsme v autě víc přitopili. Ačkoli se mi tohle nestává, tentokrát jsem usnul," vypráví hrůzný zážitek vítěz druhé řady soutěže Česko hledá SuperStar.

Že to odneslo jen uražené zrcátko a odřený bok auta, přičítá Horváth svým zkušenostem za volantem. Ještě před účastí v pěvecké soutěži totiž řídil často dodávku firmy, v níž pracoval jako skladník.

"Brácha mi říkal, že jsem docela frajer, že on sám by určitě po probuzení v takovou chvíli volantem okamžitě trhnul a už bychom lítali. Já to vyrovnával opatrně asi dva kilometry. Nemít ale oktávku, ale třeba malý ford mojí ženy, který tolik na silnici nesedí, tak nevím, nevím. Štěstí bylo i to, že před náma ani v pruhu vedle nás v tu chvíli nikdo nejel."

Manželka by nadávala

Největší trauma měl zpěvák z toho, že měl auto plné lidí. Vezl jednak bratra Radka a jednak stylistku z Bomtonu. "Viděl jsem ji poprvé v životě, měl jsem vůči ní velké výčitky. Naštěstí byla moc fajn a reagovala slovy: ty sis klimbnul, viď? Kdyby to byl kdokoli jinej, tak by na mě křičel," vypráví Horváth s úsměvným pohledem na vedle sedící manželku Markétu. Ta naštěstí v době nehody v autě nebyla.

Nehoda zpěváka vytrestala, kromě toho, že mu způsobila škodu na autě nejméně za šedesát tisíc korun, a dá si teď na únavu za volantem větší pozor. Uvědomil si totiž, že jeho život mohl skončit v pouhých třiceti letech. Oslavil je loni v říjnu a dostal k nim od manželky originální dárek − let balonem. "Nestihl jsem si ho ještě vybrat, nebylo vhodné počasí. Už se těším, až poletím," říká.

Kromě videoklipu, kvůli kterému málem přišel o život, se Horváth těší i z nové písničky Nejkrásnější hádanka ze stejnojmenné pohádky režiséra Zdeňka Trošky. Jen ho mrzí, že se tolik nehraje v rádiích a nepronikne i k posluchačům, kteří zatím nestihli zajít do kina. "Myslím, že je povedená a líbí se, už proto je mi líto, že není víc slyšet," uzavírá.