Horváth a Hudček: Porota nám pomohla

Jaké jsou první pocity?

Michal Hudček: Je to strašná úleva. Myslel jsem si, že už mě v životě nemůže nic tak rozhodit. Vůbec jsem to nečekal. Mě úplně bouchá srdce. Je to hrozný, ale zároveň nádherný.

Vlastimil Horváth: Ještě po tom se mi strašně třásly kolena. Dostal jsem takový první šok, když mě zavolali, a pak, když se čekalo na vyhlášení toho druhého, tak se mi ta kolena třásla znova, byl jsem nervózní i za ty ostatní. Teď už je to lepší.

Přišla větší tréma před vystoupením nebo před vyhlášením?

Vlastimil: Daleko víc jsem byl nervozní před vystoupením. Když jsem to ve středu odzpíval, druhý den jsem byl klidný. Byl jsem rád, že jsem to vyloženě nikde nezkazil. Ale když přišel další den, tak už jsem začínal být znova nervózní, nevěděl jsem, co přijde. I když jsem si zpočátku říkal, že už jsem si svoje splnil, tak to na mě před vyhlášením výsledků opět přišlo.

Ani trochu jste to nečekali?

Michal: Fakt ne. Vždyť jsou tady všichni skvělí. Děkuji strašně lidem, co mi poslali hlasy. Jsem strašně šťastný. Jinak jsem taky tipoval Vlastu.

Jak náročnou přípravu jste absolvovali před vystoupením?

Michal: Věřil jsem tomu, že to dám, že tu písničku umím. Tak jsem se snažil spíš vykurýrovat, byl jsem dost nemocný. Strávil jsem dva dny před tím na pohotovosti, na injekcích atd. Dokonce to podle mě chytil druhý den i Vlasta.

Myslíte, že vám kladné hodnocení porotců u diváků pomohlo?

Vlastimil: My jsme se o tom bavili a všichni si mysleli, že porota lidi neovlivní. Já si myslím, že je to padesát na padesát, a že mi porota hodně pomohla.

Michal: Já s tím souhlasím. To, že mě chválili byl pro mě strašný šok. V prvním kole mi řekli úplně jiné věci - jako že nic moc. Byl jsem z toho mimo a teď najednou úplný opak. To byla léčba šokem.

Kdo z ostatních adeptů vás zaujal?

Vlastimil: Při každé generálce jsme s Michalem seděli a říkali si 'ty jo, ten to tam dává'. Pak přišel další a říkáme si 'ty jo, to je taky super'. Na tuhle otázku se nedá odpovědět. Před všemi jsme měli velký respekt, protože všichni zpívali dobře.

Tipujete, kdo z dalších semifinálových kol by se spolu s vámi mohl objevit ve finále?

Michal: Moc si nevzpomínám, ale krásně zpívá třeba Markéta Poulíčková.

Před semifinále jste prošli rukama týmu vizážistů. Jak se vám to líbilo?

Michal: Bylo to super. Já se nechám rád změnit, protože vím, že sám toho nejsem schopen. Prakticky si nic nekupuji a asi se teď budu muset začít o to starat. Jsem rád, že jsem tím prošel.

Vlastimil: Neměl jsem žádný problém. Upřímně na tohle nejsem moc dobrý. Je to spíš práce mojí přítelkyně, aby to alespoň trošku vypadalo. A z toho jsem chtěl vycházet, tak jsem vizážistkám řekl, že bych chtěl být přirozený, trošku sportovní. Musím říct, že to naprosto splnily a já jsem strašně spokojený.

V loňském ročníku SuperStar postoupila jako první Aneta Langerová s Veronikou Zaňkovou. Jedna z nich odešla z finále jako první, druhá jako vítězka. Jak vidíte své další šance?

Michal: Na to vůbec neumím odpovědět. Pro mě je strašná výhra tento postup. V duchu jsem si říkal, že by bylo skvělé dostat se do poslední dvanáctky. Toho jsem dosáhl, mělo to cenu hlavně kvůli mým rodičům, dokázal jsem, že jsem z harmoniky neodešel nadarmo.

Vlastimil: Od prvního kola jsem si ani náhodou nedával naděje, že bych sem došel. Ale když už jsem se tomu přiblížil, moc jsem nevěřil, že postoupím, i když jsem si to v duchu strašně přál.

Michal: S tím souhlasím. Pořád jsem si říkal, že dál už to nepůjde, a ono to šlo, a zase dál už to nepůjde. Dneska jsem tomu opravdu nevěřil, protože když jsem slyšel ty lidi, jak zpívají, říkal jsem si, že je to neuvěřitelná konkurence.

Být ve finále s sebou nese řadu povinností. Jak myslíte, že vám to změní život?

Michal: Asi hodně.

Vlastimil: Přespím na hotelu a pak už mi začnou povinnosti. Asi to změní život hodně, ale myslím, že ne tomu, kdo chce být sám sebou a zůstane sebou. Budou to jen povinnosti, stejně jako jsou v práci.

A jste připraveni na kolotoč s médii, fotografie v časopisech?

Michal: Dali jsme se na boj, tak musíme bojovat.

Vlastimil: Samozřejmě.

Devět z finalistů z loňska vydalo nebo připravuje desku. Přemýšleli jste už o ní?

Michal: Já si skládám písničky sám a díky základům ze studia si dělám demo nahrávky. Tak už něco v hlavě mám. Byl by to takový pop-rock.

Vlastimil: Já už jsem v televizi zmínil, že mám kapelu a celé mé vystupování v soutěži je hlavně o tom, že bych chtěl s tou kapelou hrát a udělat desku. Nějaké písničky už připravené máme, tak doufám, že se mi to podaří.

