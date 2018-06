Hortová má na Miss Europe honičku

Její čas, stejně jako čas dalších účastnic spolyká hlavně natáčení televizních spotů, které se budou vysílat během přímého přenosu pařížského finále.

"Každý den asi pět holek natáčí svůj vlastní spot, pak každá natáčí své vlastní interview, ve kterém něco o sobě poví, dělají se i společné spoty třeba při

sportování," říká devatenáctiletá brněnská studentka.

Svoje kolegyně a zároveň soupeřky si pochvaluje, zvlášť slovenskou vicemiss Tatianu Krčméryovou, s níž sdílí na Džerbě pokoj: "Hrozně hodná holka, prima spolubydlící".

"Ale holky jsou hrozně fajn všechny. Nevidím tady žádnou rivalitu. Nevím, jak to bude dál, ale zatím je to tady všechno OK, není tady žádná, která by byla třeba namyšlená," řekla Hortová. S ostatními dívkami se domlouvá anglicky.

Tunisko miss nenadchlo

Zato trochu rozpaky v ní zřejmě vzbudilo Tunisko, kde to "není tak čisté jako u nás". Byla se prý také spolu s dalšími podívat na trh. "Tam jsem viděla, jak zabíjejí velblouda, a hned vedle byl stánek s velbloudím masem."

Z Tuniska odlétají dívky ve středu do Francie, kde je po letmé zastávce v Paříži čeká ještě zhruba týdenní příprava v alpském středisku Tignes. Do Paříže se pak vrátí jen asi tři dny před vlastním finále.

Hortová má s sebou veze šestery společenské šaty, z nichž většinu ušila Beata Rajská. „Já si ale myslím, že oblečení nemá tak velký vliv na to, jak uspějete. Důležité je, jak se chováte, jak vystupujete."

O svých vyhlídkách se Edita ani po seznámení se svými soupeřkami nechce moc vyjadřovat. "Nemůžu říct, jakou šanci mám já, je to hrozně těžké. Každá je odlišná, u některých by člověk ani neřekl, že jsou krásné, spíš jsou to zajímavé typy," říká.

O titul Miss Europe bude 12. března soutěžit 36 dívek. Edita Hortová, která 20. února oslavila své devatenácté narozeniny, se hned druhý den po finále vrací domů. Tam ji budou čekat rodiče a přítel, profesionální tanečník Petr Porubský.