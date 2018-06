Hornovou vyhodil řidič z autobusu

"Už na letišti při nakládání zavazadel jsme se nepohodli s kyperským řidičem autobusu, který rekreanty rozvážel do jednotlivých hotelů. On nám totiž dost arogantně dal najevo, abychom si naložili zavazadla, a my mu zase oznámili, a to podle mého celkem mile a přátelsky, že je to jeho práce. Řidič nereagoval, a tak jsme si nakonec zavazadla skutečně naložili sami," vyprávěla šestatřicetiletá Lenka Hornová.

Příhoda měla pokračování. Když řidič zjistil, že už mu v autobuse zbyli jen Lenka s přítelem Liborem Kodadem a s kamarádem a kamarádkou, zastavil a vysadil je s tím, že je dál nepoveze, aby si sehnali taxíka.

"Byla jsem totálně v šoku a hystericky jsem vykřikovala: Proč? Proč? Na to mi lakonicky odpověděl, že jsme ho naštvali." Nakonec se celá společnost musela skutečně ve čtyři ráno dopravit do hotelu vlastními silami.

Tato příhoda se stala zcela nedávno, a tak se už nedostala do knihy Pomoc, ta rodina je šílená aneb Vypráskaná famílie, kterou Lenka pokřtila právě těsně po svém příjezdu z Kypru.