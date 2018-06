Hornová se vdala po 15 letech vztahu. Málem bez prstýnků i kytice

"Po patnácti letech není co prožívat, tedy ten obřad je jen formalita a doufám, že spolu budeme dál," řekl iDNES.cz Kodad, s jehož slovy se naprosto ztotožnila i Hornová: "Jasně," uvedla.

Pár nezapře, že má rád humor. Bez toho se neobešel ani samotný obřad, jenž mimochodem byl vůbec první, který proběhl v zrekonstruované Malostranské besedě v Praze - obřadní pauza trvala celých 300 let. Nevěsta si do poslední chvíle nevšimla, že jí chybí svatební kytice. Pomoc ale přišla záhy od maminky, která ji nenápadně zezadu podala a den D dlouholetých partnerů mohl pokračovat.

Lenka Hornová a Libor Kodad s rodinou

Za svědkyni si Hornová vybrala kamarádku a kolegyni z Novy Pavlínu Dankovou, jež novomanželům popřála další šťastná léta ve společném soužití. "Jsem kvalitní svědek a tohle bude kvalitní manželství, o tom nelze pochybovat. Jsem na její straně," dodala Danková.

Na svatbě se mimochodem objevila i herečka Regina Řandová, jež známé moderátorce svědčila na její první svatbě. "První svatbu jsem jí svědčila já, nevyšlo to. Ona svědčila moji první svatbu a taky to nevyšlo, takže v té druhé šanci jsme si daly každá jiného svědka a doufám, že to vyjde. Mně to vychází, jsem vdaná už šest let," dodala Řandová, kterou diváci znají i z dabingu.

O svatební róbu Lenky Hornové a Libora Kodada se postarala známá návrhářka Jana Berg, která dostala jednoduché zadání - svatební oblečení musí být pohodlné a odpovídající faktu, že obřad je jen formalita, která by neměla zastínit křtiny jejich tříleté dcery Laury. "Nechtěla jsem vypadat jako blbá obtloustlá obstarožní princezna a Libor nechtěl vypadat moc formálně," dodala se smíchem nevěsta, jež nyní bude užívat příjmení Kodadová Hornová.

Na svatbě se kromě rodiny známého páru objevil i Bohouš Josef či televizní reportérka Martina Jandová, která s Hornovou spolupracovala na nováckém Prásku.