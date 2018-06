Hornová napsala knížku na příkaz Šmuclerové

"Mě by to fakt nenapadlo, vydat knížku. Vážně jsem to napsala na příkaz Líby Šmuclerové," sdělila moderátorka televize Nova Lenka Hornová při příležitosti křtu své knížky Pomoc, ta rodina je šílená aneb Vypráskaná famílie. "Hlavně, že konečně něco napráskala sama na sebe," řekla kmotra knížky, programová ředitelka Novy Libuše Šmuclerová.