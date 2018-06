Hornová: Chceme změnit hlasování

LENKA HORNOVÁ ODPOVÍDÁ ZDE

Definitivní rozhodnutí o tom, jak se bude hlasovat, však ještě nepadlo.

Pošlete do domu k ostatním ještě další nové soutěžící? "Velmi pravděpodobně," odpověděla čtenářům Hornová. Být tři měsíce bez sexu, to prý na vlastní kůži nikdy nezkoušela.

S přehledem odpověděla i na otázku koho si Petr z konkurenčních VyVolených vybere ve čtvrtek do Duelu. "Někoho málo výrazného," konstatovala.

Kýve se její židle?

Prý se s ní na Nově kýve židle, protože reality show Big Brother nemá zatím zdaleka takovou sledovanost, jakou by si televize přála. Lenka Hornová to ale neřeší. Doufá, že Velký Bratr časem konkurenci přece jen trumfne a dělá pro to maximum.

Na pomoc své show vytáhl v neděli Velký Bratr další zbraně. Do domu poslal dva nové soutěžící a aby mezi obyvateli zvýšil napětí, ubral jídla a cigaret a naopak přidal povinnosti a zpřísnil disciplínu.

"Podcenili jsme to. Příliš jsme se spolehli na sílu lídra trhu. To vždycky fungovalo, proto jsme se nedomnívali, že by to tentokrát nevyšlo," řekla Hornová v rozhovoru pro Lidové noviny. Důvody neúspěchu uvádí tři: Slabé promo na začátku, dřívější začátek VyVolených a konečně rozdílnost formátů. "Big Brother je běh na dlouhou trať, je pomalejší, ale rafinovanější. Show VyVolení je rychlá, dynamická, zaměřená od prvního okamžiku na emoce," svěřila se Lidovým novinám.

Od neděle se Hornová potýká také s podezřením na zneužití hlasování jistou agenturou, která chtěla dostat z domu Filipa Trojovského. Na jeho vyřazení ze hry mělo podle televize Nova vliv i to, že diváci zvyklí posílat kladné hlasy tomu, koho chtějí v soutěži dál, hlasovali pro Filipa ve snaze ho v domě udržet. A agentura, která Filipa zastupuje sepsala petici a bojuje za to, aby se vrátil do domu.

Diváci dávají přednost VyVoleným na Primě a na Novu se rozzlobila i sázková kancelář Fortuna. Pozastavila sázky s tím, že televize cenzuruje internetový přímý přenos z vily. Ozývají se hlasy, že v produkci pracují lidé, kteří na Slovensku poškodili reality show Mojsejovci.

"Dramaturg - Adriana Kronerová, režie - Jeffo Minarik. To jsou lidé, které vykopla Markíza z Mojsejovců mezi prvními, když zjistila manipulaci s hlasy. Zveřejnili, že manipulovali s hlasy sms tak, že od firmy která sčítala hlasy převzali výsledky, ale na obrazovku pustili jen to, co oni chtěli. O tom, jak to bylo je kopec info po netu," píše čtenář v diskuzi na iDNES.

Lenka Hornová byla na Nově vůbec první moderátorkou ranní Snídaně. Stála u zrodu pořadu Občanské judo, který se vysílá dodnes. Komerční úspěch slavil i její společenský magazín Prásk. Zkušenosti s tak rozsáhlým projektem získává až nyní.

"Mně image hloupé blondýny vyhovuje. Nejsem na to citlivá a je to dobrá výchozí pozice. Můžu jenom překvapit. V Nově jsem byla jediný kandidát. U vedení mám myslím pověst té, co ví, co se bude líbit pověstné bábě Dymákové," uvedla v rozhovoru pro Lidové noviny.