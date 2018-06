Hornová, Bendová, Talmanová: těhotenství jim sluší

16:09 , aktualizováno 16:09

Letošní zimu se v Česku narodilo nejvíce dětí za dvanáct let a naše celebrity dokazují, že podobné skóre by mohlo mít i nadcházející léto. Podívejme se, do čeho slavné ženy oblékají svá těhotná bříška.