Horníček bude chodit, říká hercův ošetřující lékař

"Původně hrozilo ochrnutí jedné poloviny těla, což znamená téměř úplné omezení pohyblivosti," řekl Mareš. "Dnes již můžeme říci, že Horníček bude chodit, přestože si jeho stav ještě vyžaduje rozsáhlou rehabilitaci," upřesnil lékař.



Dvaaosmdesátiletý Horníček opustil nemocnici dnes v osm hodin ráno sanitou. Z nemocnice herce nesli ještě na nosítkách. "Nechtěli jsme pana Horníčka příliš namáhat," svěřil se ošetřující lékař Vladimír Mareš, který herce do Prahy doprovázel. "Miroslav Horníček se cítil po cestě dobře. V nejbližší době ho čeká rehabilitace chůze," prozradil Mareš.



Horníček dorazil do svého bytu na pražských Vinohradech kolem půl desáté. Zde ho již čekali nejbližší přátelé, kteří mu pomohou v prvních těžších dnech domácího pobytu. "Nejdůležitější je samozřejmě chůze," poznamenal Mareš. "Pan Horníček nechodil dobře ani před mozkovou příhodou, takže se nyní musí snažit, aby se dokázal pohybovat alespoň jako v době, než do nemocnice dorazil."



Podle ošetřujícího lékaře již herec nepotřebuje pravidelné nemocniční ošetření. Zcela prý postačí pravidelné návštěvy pečovatelky či blízkých přátel. "Miroslav Horníček používá nyní k chůzi dvě francouzské berle. Pobyt doma mu ale určitě psychicky pomůže. Záleží na něm, jak bude bojovat," sdělil Mareš.



Na pravidelné prohlídky do Liberce již Horníček dojíždět nemusí. "Pokud se pod Ještěd letos vrátí, bude to pouze na návštěvu," dodal Mareš. "Již nyní jsme se domluvili, že by u nás trávil vánoční svátky," prozradil.



Doktor Mareš zatím bude kontrolně navštěvovat herce v Praze.



Herce, dramatika, prozaika, konferenciéra a vlastně i výtvarníka Miroslava Horníčka určitě není potřeba blíže představovat. Pro mladší čtenáře jen připomínáme, že se narodil v roce 1918 v Plzni, kde působil do roku 1945. Po příchodu do Prahy prošel několika scénami až po činohru Národního divadla a v letech 1955 až 1961 byl hereckým partnerem Jana Wericha v divadle ABC. Několik let byl také členem Semaforu a na světové výstavě v Montrealu v roce 1967 uváděl slavný Kinoautomat.