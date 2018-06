Hořké rozinky

Nakupování, pokud jím není myšlena taška narvaná týdenním rodinným proviantem, je chvíle, kdy člověk myslí sám na sebe. Při výběru hezkých osobních věcí, zpříjemňujících život, zažívá pocit, kterému psychologové říkají samovýživa a který patří k účinným zbraním proti stresu. Když si jednou za čas koupíte knížku, rtěnku nebo jen eskymo, uděláte něco pro sebe, aniž byste ohrozili rodinný rozpočet.

Něco jiného je zběsilé nakupování. I tehdy, připomíná-li rodinná pokladna roh hojnosti, svědčí o problematické potřebě náhradní životní radosti. Tomu, kdo tuto potřebu uspokojuje nájezdy na nákupní centra, sice něco zásadního chybí, těžko však najde nezbytnou motivaci vážně se svým chováním zabývat. Pravý malér, vyžadující rychlé řešení, nastává až tehdy, chová-li se podobně nerealisticky příslušník rodiny, která s financemi vychází nadoraz.

Štěstí si lze koupit

Ke slunným chvílím mateřské dovolené Evy Š. patřila každodenní obhlídka výloh okolních butiků. Jinak své mateřství neprožívala nijak radostně. Hned na počátku právnické kariéry ji těhotenství vytrhlo z profese a také z party zajímavých lidí. Doma trpěla pocity osamění a izolace. Snažila se jim uniknout i způsobem, který ji o rok později přivedl do psychologické poradny.

"Celou moji výplatu Eva pravidelně 'roztočila' za pár dnů. Nakupovala, co jí přišlo pod ruku, hlavně ale kosmetiku a parádu," vypráví manžel Vladimír, třicetiletý inženýr chemie. "Na zbytek měsíce si chodila půjčovat peníze od rodičů. Na její chování mě po čase upozornil tchán, protože mu dělalo starosti."

Když bolí duše

Paní Eva není zdaleka jediná z těch, kdo na stres či neuspokojivou životní situaci reagují chorobným nakupováním. Mnohé ženy nevěrných mužů dokáží ze dne na den utratit rodinné úspory, aniž by domyslely, že na jejich výkřik bezmoci doplatí především děti. Oklamaná Marie z filmového muzikálu Dáma na kolejích má svůj předobraz v reálném životě. Podle pražské psycholožky Nadi Verecké pociťuje člověk, který si dopřeje zástupnou radost nakupování, podobné vzrušení a slast jako gambler u svého stroje. Proti všudypřítomné nabídce se nedokáže chránit filtrem zdravého rozumu. Zažívá totiž chvíli, kdy zapomíná na svoji bolest a starost.

Můžete to zvládnout sami

Reakce partnera rozhazovačné osoby bývá náročným testem lidských vlastností i kvality vztahu. Mnohem víc než křik a rozčilování mu totiž pomůže rozvaha. S ní se totiž musí pustit nejdříve do pátrání po příčině a pak hledat také řešení. To může mít například podobu gentlemanské dohody obnášející příděl menších týdenních obnosů na chod domácnosti. V každém případě byste se měli důsledně vyhnout ponižujícím kontrolám stavu rodinné peněženky.

"Pro ty, kteří propadli chorobnému nakupování, a je lhostejné, zda jsou to muži, nebo ženy, platí hlavně jedna rada: Snažte se vyhnout místům, kde jste se opakovaně nechali zlákat k problematickým nákupům. Braňte se všemi způsoby, které vás napadnou, včetně zavedení rodinného účetnictví," radí psycholožka. "Pokud však váš osobní boj proti slastem nakupování bude marný, učiňte jinou výhodnou koupi: kupte si pomoc terapeuta."